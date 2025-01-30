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Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал, зачем капитан отвел танкер на мель - РИА Новости, 30.01.2025
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18:06 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html
Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал, зачем капитан отвел танкер на мель
Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал, зачем капитан отвел танкер на мель - РИА Новости, 30.01.2025
Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал, зачем капитан отвел танкер на мель
Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал РИА Новости, что капитан судна отвел танкер на мель для предотвращения нового "неизбежного" разлива нефтепродуктов и... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:06:00+03:00
2025-01-30T18:06:00+03:00
происшествия
севастополь
керченский пролив
тамань (станица)
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
черное море
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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал РИА Новости, что капитан судна отвел танкер на мель для предотвращения нового "неизбежного" разлива нефтепродуктов и неуправляемого дрейфа судна в сторону Крымского моста. "Разломившись в районе 3-4-го танков - всего на судне 8 танков - кормовая часть судна с четырьмя танками осталась на плаву и полностью сохраняла управляемость и живучесть. По этой причине капитан отказался от спасательной операции, предложенной ему Морспасслужбой и проигнорировал требование спасателей спускать шлюпки и плоты, которые всё равно бы разбило волной, как и произошло со вторым судном терпящим бедствие - "Волгонефть-212". Кроме того, оставление судна экипажем могло привести к его неуправляемому дрейфу в сторону Крымского моста и неизбежному дополнительному разливу нефтепродуктов. Капитан принял решение следовать задним ходом на кормовой части судна на отмель", - говорится в сообщении. Таким образом, уже в 13 часов 7 минут кормовая часть "Волгонефти-239" вышла на мель в 10-15 метрах от берега у мыса Панагия. "Носовая часть судна - два танка - оставалась на плаву несколько дней, в течение которых её можно было отбуксировать к берегу, однако ничего сделано не было. Судовладельца к этим работам не допускали. Кормовая часть была намеренно отведена капитаном на мель в районе мыса Панагия. Груз в танках находился в полностью герметичном состоянии. Судовладелец был готов приступить к откачке груза из кормовой части уже через несколько дней после аварии, однако к работам допущен не был по причине возбуждения уголовного дела по факту аварии и запрета нахождения на судне", - комментирует представитель компании. По его словам, утечки, произошедшей в январе после нового шторма, можно было избежать, "если бы работы по откачке груза были оперативно начаты в декабре 2024 года - снять кормовую часть с мели после разгрузки и увезти на буксире на разделку, как это и предполагалось проектом проведения работ, разработанным по заказу судовладельца ФГБУ "Морспасслужба"". Сейчас компания заключила договор на удаление кормовой части судна, срок завершения работ - до 31 марта этого года. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250130/krym-1996409926.html
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севастополь
керченский пролив
тамань (станица)
краснодарский край
черное море
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происшествия, севастополь, керченский пролив, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край, черное море
Происшествия, Севастополь, Керченский пролив, Тамань (станица), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край, Черное море
Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал, зачем капитан отвел танкер на мель

Капитан "Волгонефти-239" отвел танкер на мель из-за риска нового разлива нефти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал РИА Новости, что капитан судна отвел танкер на мель для предотвращения нового "неизбежного" разлива нефтепродуктов и неуправляемого дрейфа судна в сторону Крымского моста.
"Разломившись в районе 3-4-го танков - всего на судне 8 танков - кормовая часть судна с четырьмя танками осталась на плаву и полностью сохраняла управляемость и живучесть. По этой причине капитан отказался от спасательной операции, предложенной ему Морспасслужбой и проигнорировал требование спасателей спускать шлюпки и плоты, которые всё равно бы разбило волной, как и произошло со вторым судном терпящим бедствие - "Волгонефть-212". Кроме того, оставление судна экипажем могло привести к его неуправляемому дрейфу в сторону Крымского моста и неизбежному дополнительному разливу нефтепродуктов. Капитан принял решение следовать задним ходом на кормовой части судна на отмель", - говорится в сообщении.
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Вчера, 16:47
Таким образом, уже в 13 часов 7 минут кормовая часть "Волгонефти-239" вышла на мель в 10-15 метрах от берега у мыса Панагия.
"Носовая часть судна - два танка - оставалась на плаву несколько дней, в течение которых её можно было отбуксировать к берегу, однако ничего сделано не было. Судовладельца к этим работам не допускали. Кормовая часть была намеренно отведена капитаном на мель в районе мыса Панагия. Груз в танках находился в полностью герметичном состоянии. Судовладелец был готов приступить к откачке груза из кормовой части уже через несколько дней после аварии, однако к работам допущен не был по причине возбуждения уголовного дела по факту аварии и запрета нахождения на судне", - комментирует представитель компании.
По его словам, утечки, произошедшей в январе после нового шторма, можно было избежать, "если бы работы по откачке груза были оперативно начаты в декабре 2024 года - снять кормовую часть с мели после разгрузки и увезти на буксире на разделку, как это и предполагалось проектом проведения работ, разработанным по заказу судовладельца ФГБУ "Морспасслужба"".
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Сейчас компания заключила договор на удаление кормовой части судна, срок завершения работ - до 31 марта этого года.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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29 января, 15:57
 
ПроисшествияСевастопольКерченский проливТамань (станица)Крушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский крайЧерное море
 
 
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