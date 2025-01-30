https://ria.ru/20250130/tanker-1996400262.html

Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал о крушении танкеров

Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал о крушении танкеров - РИА Новости, 30.01.2025

Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал о крушении танкеров

Судовладелец "Волгонефть-239" рассказал РИА Новости, как резкое усиление ветра и шторм до четырех метров не оставили шансов потерпевшим в декабре крушение... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:26:00+03:00

2025-01-30T16:26:00+03:00

2025-01-30T16:26:00+03:00

происшествия

севастополь

керченский пролив

тамань (станица)

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

черное море

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Судовладелец "Волгонефть-239" рассказал РИА Новости, как резкое усиление ветра и шторм до четырех метров не оставили шансов потерпевшим в декабре крушение танкерам, для которых не хватило места на стоянке для судов. "С 18 часов 14 декабря по 2 часа 15 декабря волнение моря составляло 0,3-0,8 метров, однако, до наступления светлого времени суток ветер усилился до 20 метров в секунду, волнение – до 2-2.5 метров, а к 10.00 ветер усилился до 25 метров в секунду. По словам членов команды, с 9 до 10 часов резко усилился ветер до значений выше, указанных в прогнозе, переданном на суда 14.12.24 года. Пошёл накат волны – до 4 метров. – явление, редко возникающее при таком ветре", - сказал представитель ЗАО "Волгатранснефть", которое является судовладельцем. По данным компании, никаких указаний от системы управления движением судов получено не было, как и разрешения сняться с якоря. Кроме того, части судна "Волгонефть-212", дрейфовавшие после крушения, пересекали курс движения "Волгонефть-239", поэтому его преждевременное снятие с якоря могло привести к столкновению судов. Изначально два танкера стояли на якоре примерно в полутора километрах друг от друга. "Таким образом, "банальный шторм" с волнением до 4 метров накатом не оставлял шансов судам, для которых нее хватило места в укрытии. Превышение допустимой волны в два раза привело к разлому обоих судов", - добавляет представитель. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250129/mazut-1996218973.html

https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html

https://ria.ru/20250127/mazut-1995707623.html

севастополь

керченский пролив

тамань (станица)

россия

черное море

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происшествия, севастополь, керченский пролив, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, черное море, краснодарский край