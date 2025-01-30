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"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 30.01.2025 (обновлено: 15:20 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/sz-1996269172.html
"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ
"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ
Освобождение Великой Новоселки вызовет масштабное отступление ВСУ в юго-восточной части Запорожской области, пишет издание Seznam zprávy. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:49:00+03:00
2025-01-30T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Освобождение Великой Новоселки вызовет масштабное отступление ВСУ в юго-восточной части Запорожской области, пишет издание Seznam zprávy."Потеря Великой Новоселки для Киева — болезненный удар. Как и падение Угледара в конце сентября — начале октября, это событие может повлечь дальнейшее отступление с достаточно обширной территории в юго-восточной части Запорожской области", — говорится в материале.Отмечается, что на этом участке ВСУ столкнулись с нехваткой людей и некомпетентным командованием, которое не позволило взятым в окружение украинским солдатам отступить.В январе сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Великая Новоселка и подняли триколор в его центре.
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995881237.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ

SZ: потеря Великой Новоселки повлечет отступление ВСУ из Запорожской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Освобождение Великой Новоселки вызовет масштабное отступление ВСУ в юго-восточной части Запорожской области, пишет издание Seznam zprávy.
"Потеря Великой Новоселки для Киева — болезненный удар. Как и падение Угледара в конце сентября — начале октября, это событие может повлечь дальнейшее отступление с достаточно обширной территории в юго-восточной части Запорожской области", — говорится в материале.
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Отмечается, что на этом участке ВСУ столкнулись с нехваткой людей и некомпетентным командованием, которое не позволило взятым в окружение украинским солдатам отступить.
В январе сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Великая Новоселка и подняли триколор в его центре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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