https://ria.ru/20250130/sz-1996269172.html

"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ

"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025

"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ

Освобождение Великой Новоселки вызовет масштабное отступление ВСУ в юго-восточной части Запорожской области, пишет издание Seznam zprávy. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:49:00+03:00

2025-01-30T09:49:00+03:00

2025-01-30T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Освобождение Великой Новоселки вызовет масштабное отступление ВСУ в юго-восточной части Запорожской области, пишет издание Seznam zprávy."Потеря Великой Новоселки для Киева — болезненный удар. Как и падение Угледара в конце сентября — начале октября, это событие может повлечь дальнейшее отступление с достаточно обширной территории в юго-восточной части Запорожской области", — говорится в материале.Отмечается, что на этом участке ВСУ столкнулись с нехваткой людей и некомпетентным командованием, которое не позволило взятым в окружение украинским солдатам отступить.В январе сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Великая Новоселка и подняли триколор в его центре.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995881237.html

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в мире, запорожская область, киев, вооруженные силы украины