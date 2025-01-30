https://ria.ru/20250130/svo-1996352920.html

США готовят на Украине "воинов-зверей", заявил главный священник СВО

США готовят на Украине "воинов-зверей", заявил главный священник СВО - РИА Новости, 30.01.2025

США готовят на Украине "воинов-зверей", заявил главный священник СВО

Инструкторы из США готовят на Украине "воинов-зверей", убивающих на уровне рефлекса, это неоязыческая идеология, заявил в Госдуме главный военный священник в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:58:00+03:00

2025-01-30T13:58:00+03:00

2025-01-30T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Инструкторы из США готовят на Украине "воинов-зверей", убивающих на уровне рефлекса, это неоязыческая идеология, заявил в Госдуме главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков. "Недавно было выступление одного из виднейших военных психологов США Дэйва Гроссмана, который готовит воинов украинских, где он четко сказал: нам удалось воспитать воинов, которые убивают на уровне рефлекса... Это не какие-то эксцессы – это твердая целенаправленная политика воспитания воинов-зверей. Как нам их остановить – стать такими же зверями, как они? Идеология неоязычества, она тем и опасна, что она как раз и воспитывает таких зверей. Но тьма побеждается светом, свет Божий – в сердцах наших воинов", - сказал Василенков. Залог победы армии – сила духа, добавил он. Гроссман ранее дал интервью украинскому телеканалу "Первый западный", в котором заявил, что то, что Украина не призывает в армию 18-летних молодых людей – хорошо, так как у них "маленькая перспектива мира", а взрослые готовы к войне "морально и эмоционально". Он также рассказал, что, по его данным, большинство бойцов во время Второй мировой войны не могли заставить себя спустить курок в бою, но это удалось "исправить", сделав "убийство условным рефлексом", и что украинские солдаты получают предусматривающую это подготовку.

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в мире, сша, украина, госдума рф