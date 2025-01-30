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США готовят на Украине "воинов-зверей", заявил главный священник СВО - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 30.01.2025 (обновлено: 14:03 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/svo-1996352920.html
США готовят на Украине "воинов-зверей", заявил главный священник СВО
США готовят на Украине "воинов-зверей", заявил главный священник СВО - РИА Новости, 30.01.2025
США готовят на Украине "воинов-зверей", заявил главный священник СВО
Инструкторы из США готовят на Украине "воинов-зверей", убивающих на уровне рефлекса, это неоязыческая идеология, заявил в Госдуме главный военный священник в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:58:00+03:00
2025-01-30T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Инструкторы из США готовят на Украине "воинов-зверей", убивающих на уровне рефлекса, это неоязыческая идеология, заявил в Госдуме главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков. "Недавно было выступление одного из виднейших военных психологов США Дэйва Гроссмана, который готовит воинов украинских, где он четко сказал: нам удалось воспитать воинов, которые убивают на уровне рефлекса... Это не какие-то эксцессы – это твердая целенаправленная политика воспитания воинов-зверей. Как нам их остановить – стать такими же зверями, как они? Идеология неоязычества, она тем и опасна, что она как раз и воспитывает таких зверей. Но тьма побеждается светом, свет Божий – в сердцах наших воинов", - сказал Василенков. Залог победы армии – сила духа, добавил он. Гроссман ранее дал интервью украинскому телеканалу "Первый западный", в котором заявил, что то, что Украина не призывает в армию 18-летних молодых людей – хорошо, так как у них "маленькая перспектива мира", а взрослые готовы к войне "морально и эмоционально". Он также рассказал, что, по его данным, большинство бойцов во время Второй мировой войны не могли заставить себя спустить курок в бою, но это удалось "исправить", сделав "убийство условным рефлексом", и что украинские солдаты получают предусматривающую это подготовку.
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в мире, сша, украина, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Госдума РФ
США готовят на Украине "воинов-зверей", заявил главный священник СВО

Протоиерей Василенков: инструкторы из США готовят на Украине "воинов-зверей"

© Фото : Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви/Станислав МарченкоПредседатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков
Председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви/Станислав Марченко
Председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Инструкторы из США готовят на Украине "воинов-зверей", убивающих на уровне рефлекса, это неоязыческая идеология, заявил в Госдуме главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков.
"Недавно было выступление одного из виднейших военных психологов США Дэйва Гроссмана, который готовит воинов украинских, где он четко сказал: нам удалось воспитать воинов, которые убивают на уровне рефлекса... Это не какие-то эксцессы – это твердая целенаправленная политика воспитания воинов-зверей. Как нам их остановить – стать такими же зверями, как они? Идеология неоязычества, она тем и опасна, что она как раз и воспитывает таких зверей. Но тьма побеждается светом, свет Божий – в сердцах наших воинов", - сказал Василенков.
Залог победы армии – сила духа, добавил он.
Гроссман ранее дал интервью украинскому телеканалу "Первый западный", в котором заявил, что то, что Украина не призывает в армию 18-летних молодых людей – хорошо, так как у них "маленькая перспектива мира", а взрослые готовы к войне "морально и эмоционально". Он также рассказал, что, по его данным, большинство бойцов во время Второй мировой войны не могли заставить себя спустить курок в бою, но это удалось "исправить", сделав "убийство условным рефлексом", и что украинские солдаты получают предусматривающую это подготовку.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаГосдума РФ
 
 
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