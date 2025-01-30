США готовят на Украине "воинов-зверей", заявил главный священник СВО
Протоиерей Василенков: инструкторы из США готовят на Украине "воинов-зверей"
© Фото : Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви/Станислав МарченкоПредседатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков
Председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Инструкторы из США готовят на Украине "воинов-зверей", убивающих на уровне рефлекса, это неоязыческая идеология, заявил в Госдуме главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков.
"Недавно было выступление одного из виднейших военных психологов США Дэйва Гроссмана, который готовит воинов украинских, где он четко сказал: нам удалось воспитать воинов, которые убивают на уровне рефлекса... Это не какие-то эксцессы – это твердая целенаправленная политика воспитания воинов-зверей. Как нам их остановить – стать такими же зверями, как они? Идеология неоязычества, она тем и опасна, что она как раз и воспитывает таких зверей. Но тьма побеждается светом, свет Божий – в сердцах наших воинов", - сказал Василенков.
Залог победы армии – сила духа, добавил он.
Гроссман ранее дал интервью украинскому телеканалу "Первый западный", в котором заявил, что то, что Украина не призывает в армию 18-летних молодых людей – хорошо, так как у них "маленькая перспектива мира", а взрослые готовы к войне "морально и эмоционально". Он также рассказал, что, по его данным, большинство бойцов во время Второй мировой войны не могли заставить себя спустить курок в бою, но это удалось "исправить", сделав "убийство условным рефлексом", и что украинские солдаты получают предусматривающую это подготовку.
Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник
26 марта 2024, 05:23