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Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.01.2025
Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:31:00+03:00
2025-01-30T12:31:00+03:00
2025-01-30T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, два автомобиля и орудие полевой артиллерии, уничтожен склад боеприпасов. -0-
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северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи
ВСУ потеряли за сутки до 175 военных в зоне действия группировки "Юг"