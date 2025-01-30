https://ria.ru/20250130/svo-1996327597.html

Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.01.2025

Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:31:00+03:00

2025-01-30T12:31:00+03:00

2025-01-30T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, два автомобиля и орудие полевой артиллерии, уничтожен склад боеприпасов. -0-

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северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)