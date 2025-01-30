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ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 30.01.2025
ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 320 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:17:00+03:00
2025-01-30T12:17:00+03:00
2025-01-30T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 320 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, уничтожен склад боеприпасов.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад"
Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО