https://ria.ru/20250130/svo-1996321620.html

ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 30.01.2025

ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад"

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 320 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:17:00+03:00

2025-01-30T12:17:00+03:00

2025-01-30T12:21:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 320 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, уничтожен склад боеприпасов.

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато