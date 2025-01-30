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ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 30.01.2025 (обновлено: 12:21 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/svo-1996321620.html
ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 30.01.2025
ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 320 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:17:00+03:00
2025-01-30T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 320 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, уничтожен склад боеприпасов.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ за сутки потеряли более 320 военные в зоне действий группировки "Запад"

Войска "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 320 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, уничтожен склад боеприпасов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Болезненный удар". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ
09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
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