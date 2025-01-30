https://ria.ru/20250130/svetofor-1996231421.html

В "Руспродсоюзе" рассказали о претензиях к магазинам "Светофор"

В "Руспродсоюзе" рассказали о претензиях к магазинам "Светофор" - РИА Новости, 30.01.2025

В "Руспродсоюзе" рассказали о претензиях к магазинам "Светофор"

Почти половина всех исков Роспотребнадзора приходится на магазины "Светофор", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор по развитию ассоциации... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T02:07:00+03:00

2025-01-30T02:07:00+03:00

2025-01-30T02:26:00+03:00

происшествия

москва

руспродсоюз

дмитрий востриков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Почти половина всех исков Роспотребнадзора приходится на магазины "Светофор", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор по развитию ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.По его словам, владельцы торговой сети нарушали некоторые нормы."Здесь и (нарушение) закона о торговле, и нарушение законодательства о возвратах товаров, и поэтому к сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков. Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям", — рассказал Востриков.Ранее в среду издание "Ведомости" писало, что около половины точек "Светофора" в Москве могут приостановить работу из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законов.

https://ria.ru/20250128/vedomosti-1995815165.html

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происшествия, москва, руспродсоюз, дмитрий востриков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)