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В "Руспродсоюзе" рассказали о претензиях к магазинам "Светофор" - РИА Новости, 30.01.2025
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02:07 30.01.2025 (обновлено: 02:26 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/svetofor-1996231421.html
В "Руспродсоюзе" рассказали о претензиях к магазинам "Светофор"
В "Руспродсоюзе" рассказали о претензиях к магазинам "Светофор" - РИА Новости, 30.01.2025
В "Руспродсоюзе" рассказали о претензиях к магазинам "Светофор"
Почти половина всех исков Роспотребнадзора приходится на магазины "Светофор", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор по развитию ассоциации... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T02:07:00+03:00
2025-01-30T02:26:00+03:00
происшествия
москва
руспродсоюз
дмитрий востриков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Почти половина всех исков Роспотребнадзора приходится на магазины "Светофор", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор по развитию ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.По его словам, владельцы торговой сети нарушали некоторые нормы."Здесь и (нарушение) закона о торговле, и нарушение законодательства о возвратах товаров, и поэтому к сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков. Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям", — рассказал Востриков.Ранее в среду издание "Ведомости" писало, что около половины точек "Светофора" в Москве могут приостановить работу из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законов.
https://ria.ru/20250128/vedomosti-1995815165.html
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происшествия, москва, руспродсоюз, дмитрий востриков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Руспродсоюз, Дмитрий Востриков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В "Руспродсоюзе" рассказали о претензиях к магазинам "Светофор"

"Руспродсоюз": почти половина исков Роспотребнадзора приходится на "Светофор"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Почти половина всех исков Роспотребнадзора приходится на магазины "Светофор", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор по развитию ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
По его словам, владельцы торговой сети нарушали некоторые нормы.
«
"Здесь и (нарушение) закона о торговле, и нарушение законодательства о возвратах товаров, и поэтому к сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков. Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям", — рассказал Востриков.
Ранее в среду издание "Ведомости" писало, что около половины точек "Светофора" в Москве могут приостановить работу из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законов.
Вывеска М.Видео — Эльдорадо - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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28 января, 03:52
 
ПроисшествияМоскваРуспродсоюзДмитрий ВостриковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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