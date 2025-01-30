https://ria.ru/20250130/sumy-1996412501.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 30.01.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Сумы". РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:52:00+03:00
2025-01-30T16:52:00+03:00
2025-01-30T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Сумы". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 16.43 мск объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250125/udar-1995455644.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины