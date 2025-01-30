Суд признал напавшего на казанскую школу исключительно опасным для общества
Суд: пожизненный срок напавшего на гимназию в Казани соответствует преступлению
Ильназ Галявиев во время оглашения приговора. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, признан исключительно опасным для общества, поэтому иное наказание, кроме пожизненного тюремного срока, не будет являться восстановлением справедливости, следует из постановления суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
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"Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с назначенным Галявиеву И.Р. … наказанием в виде пожизненного лишения свободы, поскольку Галявиев И.Р. представляет исключительную опасность для общества, наказание в виде лишения свободы на определенный срок не будет соответствовать целям наказания, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений", - говорится в материалах суда.
В мае 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").
В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".
Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда - на 22 миллиона рублей. В августе Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву.
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