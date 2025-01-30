https://ria.ru/20250130/sud-1996509193.html

Суд признал напавшего на казанскую школу исключительно опасным для общества

Суд признал напавшего на казанскую школу исключительно опасным для общества - РИА Новости, 30.01.2025

Суд признал напавшего на казанскую школу исключительно опасным для общества

Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, признан исключительно опасным для РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:49:00+03:00

2025-01-30T23:49:00+03:00

2025-01-30T23:49:00+03:00

происшествия

россия

казань

нижний новгород

ильназ галявиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864983901_0:242:1422:1041_1920x0_80_0_0_d231b8eed7c83f627c6dcfe3353db807.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, признан исключительно опасным для общества, поэтому иное наказание, кроме пожизненного тюремного срока, не будет являться восстановлением справедливости, следует из постановления суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с назначенным Галявиеву И.Р. … наказанием в виде пожизненного лишения свободы, поскольку Галявиев И.Р. представляет исключительную опасность для общества, наказание в виде лишения свободы на определенный срок не будет соответствовать целям наказания, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений", - говорится в материалах суда. В мае 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур". Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда - на 22 миллиона рублей. В августе Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву.

https://ria.ru/20250129/kompensatsiya-1996030080.html

https://ria.ru/20240916/napadeniya-1972907898.html

россия

казань

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, казань, нижний новгород, ильназ галявиев