https://ria.ru/20250130/sud-1996310501.html

Суд заочно арестовал фигурантку дела о мошенничестве с госконтрактами

Суд заочно арестовал фигурантку дела о мошенничестве с госконтрактами - РИА Новости, 30.01.2025

Суд заочно арестовал фигурантку дела о мошенничестве с госконтрактами

Мещанский суд Москвы заочно арестовал фигурантку уголовного дела с тремя эпизодами мошенничества в особо крупном размере при заключении госконтрактов, сообщили... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:58:00+03:00

2025-01-30T11:58:00+03:00

2025-01-30T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал фигурантку уголовного дела с тремя эпизодами мошенничества в особо крупном размере при заключении госконтрактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михайловой Натальи Ивановны, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на два месяца, с момента передачи последней правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента ее фактического задержания на территории РФ", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявляли в суде, по этому делу продлен арест ещё одному фигуранту Игорю Тушкевичу. По данным следствия, уголовное дело связано с хищением денежных средств при заключении государственных контрактов.

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происшествия, россия, москва