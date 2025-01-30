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Суд заочно арестовал фигурантку дела о мошенничестве с госконтрактами - РИА Новости, 30.01.2025
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11:58 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/sud-1996310501.html
Суд заочно арестовал фигурантку дела о мошенничестве с госконтрактами
Суд заочно арестовал фигурантку дела о мошенничестве с госконтрактами - РИА Новости, 30.01.2025
Суд заочно арестовал фигурантку дела о мошенничестве с госконтрактами
Мещанский суд Москвы заочно арестовал фигурантку уголовного дела с тремя эпизодами мошенничества в особо крупном размере при заключении госконтрактов, сообщили... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:58:00+03:00
2025-01-30T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал фигурантку уголовного дела с тремя эпизодами мошенничества в особо крупном размере при заключении госконтрактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михайловой Натальи Ивановны, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на два месяца, с момента передачи последней правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента ее фактического задержания на территории РФ", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявляли в суде, по этому делу продлен арест ещё одному фигуранту Игорю Тушкевичу. По данным следствия, уголовное дело связано с хищением денежных средств при заключении государственных контрактов.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд заочно арестовал фигурантку дела о мошенничестве с госконтрактами

Суд заочно арестовал фигурантку дела о хищениях при заключении госконтрактов

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал фигурантку уголовного дела с тремя эпизодами мошенничества в особо крупном размере при заключении госконтрактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михайловой Натальи Ивановны, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на два месяца, с момента передачи последней правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента ее фактического задержания на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявляли в суде, по этому делу продлен арест ещё одному фигуранту Игорю Тушкевичу.
По данным следствия, уголовное дело связано с хищением денежных средств при заключении государственных контрактов.
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