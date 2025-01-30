Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала приговор супругам за доведение подростка до самоубийства - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 30.01.2025 (обновлено: 11:09 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/sud-1996236236.html
Защита обжаловала приговор супругам за доведение подростка до самоубийства
Защита обжаловала приговор супругам за доведение подростка до самоубийства - РИА Новости, 30.01.2025
Защита обжаловала приговор супругам за доведение подростка до самоубийства
Адвокаты обжаловали приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, получившим 3,5 и 4,5 года колонии соответственно по делу о доведении подростка до суицида,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T04:04:00+03:00
2025-01-30T11:09:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996289372_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_65c183b7a14a5e1563ff3d8dc0629aa7.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Адвокаты обжаловали приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, получившим 3,5 и 4,5 года колонии соответственно по делу о доведении подростка до суицида, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы. "Адвокаты подали апелляционные жалобы", - сказали в суде. Воропаевых признали виновными по пунктам "а", "г" части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Ранее суд уже рассматривал это дело, тогда женщина получила 9 лет колонии, а ее супруг – 8,5. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение. По информации ряда СМИ, Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, придумала программу для его похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года.
https://ria.ru/20240914/moskva-1972752613.html
https://ria.ru/20210721/prigovor-1742238715.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996289372_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_d394852d27a0a878f59b1a3ccde8bc68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Защита обжаловала приговор супругам за доведение подростка до самоубийства

Приговор супругам Воропаевым по делу о доведении подростка до суицида обжаловали

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАндрей и Ирина Воропаевы в суде
Андрей и Ирина Воропаевы в суде - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Андрей и Ирина Воропаевы в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Адвокаты обжаловали приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, получившим 3,5 и 4,5 года колонии соответственно по делу о доведении подростка до суицида, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы.
"Адвокаты подали апелляционные жалобы", - сказали в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
В Москве арестовали двух девушек, которые довели знакомую до самоубийства
14 сентября 2024, 21:09
Воропаевых признали виновными по пунктам "а", "г" части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору).
Ранее суд уже рассматривал это дело, тогда женщина получила 9 лет колонии, а ее супруг – 8,5. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение.
По информации ряда СМИ, Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, придумала программу для его похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат.
Трагедия произошла в октябре 2019 года.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Под Псковом мужчине дали шесть лет за доведение жены до самоубийства
21 июля 2021, 16:43
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала