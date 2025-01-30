https://ria.ru/20250130/sud-1996236236.html
Защита обжаловала приговор супругам за доведение подростка до самоубийства
Защита обжаловала приговор супругам за доведение подростка до самоубийства - РИА Новости, 30.01.2025
Защита обжаловала приговор супругам за доведение подростка до самоубийства
Адвокаты обжаловали приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, получившим 3,5 и 4,5 года колонии соответственно по делу о доведении подростка до суицида,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T04:04:00+03:00
2025-01-30T04:04:00+03:00
2025-01-30T11:09:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Адвокаты обжаловали приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, получившим 3,5 и 4,5 года колонии соответственно по делу о доведении подростка до суицида, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы. "Адвокаты подали апелляционные жалобы", - сказали в суде. Воропаевых признали виновными по пунктам "а", "г" части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Ранее суд уже рассматривал это дело, тогда женщина получила 9 лет колонии, а ее супруг – 8,5. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение. По информации ряда СМИ, Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, придумала программу для его похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года.
https://ria.ru/20240914/moskva-1972752613.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Защита обжаловала приговор супругам за доведение подростка до самоубийства
Приговор супругам Воропаевым по делу о доведении подростка до суицида обжаловали
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Адвокаты обжаловали приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, получившим 3,5 и 4,5 года колонии соответственно по делу о доведении подростка до суицида, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы.
"Адвокаты подали апелляционные жалобы", - сказали в суде.
Воропаевых признали виновными по пунктам "а", "г" части 2 статьи 110 УК РФ
(доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору).
Ранее суд уже рассматривал это дело, тогда женщина получила 9 лет колонии, а ее супруг – 8,5. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение.
По информации ряда СМИ, Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, придумала программу для его похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат.
Трагедия произошла в октябре 2019 года.