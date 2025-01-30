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Московские студенты передали десятки тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 30.01.2025
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09:26 30.01.2025
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Московские студенты передали десятки тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Московские студенты передали десятки тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 30.01.2025
Московские студенты передали десятки тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Десятки тонн гуманитарной помощи передали московские студенты в зону СВО и в новые регионы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:26:00+03:00
2025-01-30T09:26:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Десятки тонн гуманитарной помощи передали московские студенты в зону СВО и в новые регионы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Вес собранной и отправленной в зону проведения специальной военной операции и на новые территории страны гуманитарной помощи от столичных студентов составляет десятки тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что студенты московских вузов помогают участникам СВО, их семьям и жителям новых регионов России уже почти три года. Согласно сообщению, молодые люди не только занимаются организацией сбора гуманитарной помощи в учебных заведениях, но и выступают в госпиталях, изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети. Многие их них становятся донорами. Кроме того, передать подарки для участников СВО, детей, проживающих в новых регионах России, а также корм, игрушки и уходовые товары для животных можно до 28 февраля в "Домики добра" проекта "Москва помогает", который организован в рамках проекта "Зима в Москве". В каждом округе на фестивальных площадках "Московских сезонов" работает более 30 пунктов приема.
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Надежные люди, Москва
Московские студенты передали десятки тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Московские студенты передали десятки тонн гумпомощи в зону СВО и новые регионы

© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской областиПогрузка гуманитарной помощи
Погрузка гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области
Погрузка гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Десятки тонн гуманитарной помощи передали московские студенты в зону СВО и в новые регионы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Вес собранной и отправленной в зону проведения специальной военной операции и на новые территории страны гуманитарной помощи от столичных студентов составляет десятки тонн", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что студенты московских вузов помогают участникам СВО, их семьям и жителям новых регионов России уже почти три года.
Согласно сообщению, молодые люди не только занимаются организацией сбора гуманитарной помощи в учебных заведениях, но и выступают в госпиталях, изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети. Многие их них становятся донорами.
Кроме того, передать подарки для участников СВО, детей, проживающих в новых регионах России, а также корм, игрушки и уходовые товары для животных можно до 28 февраля в "Домики добра" проекта "Москва помогает", который организован в рамках проекта "Зима в Москве". В каждом округе на фестивальных площадках "Московских сезонов" работает более 30 пунктов приема.
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