https://ria.ru/20250130/studenty-1996265652.html

Московские студенты передали десятки тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Московские студенты передали десятки тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 30.01.2025

Московские студенты передали десятки тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Десятки тонн гуманитарной помощи передали московские студенты в зону СВО и в новые регионы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:26:00+03:00

2025-01-30T09:26:00+03:00

2025-01-30T09:26:00+03:00

надежные люди

москва

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Десятки тонн гуманитарной помощи передали московские студенты в зону СВО и в новые регионы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Вес собранной и отправленной в зону проведения специальной военной операции и на новые территории страны гуманитарной помощи от столичных студентов составляет десятки тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что студенты московских вузов помогают участникам СВО, их семьям и жителям новых регионов России уже почти три года. Согласно сообщению, молодые люди не только занимаются организацией сбора гуманитарной помощи в учебных заведениях, но и выступают в госпиталях, изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети. Многие их них становятся донорами. Кроме того, передать подарки для участников СВО, детей, проживающих в новых регионах России, а также корм, игрушки и уходовые товары для животных можно до 28 февраля в "Домики добра" проекта "Москва помогает", который организован в рамках проекта "Зима в Москве". В каждом округе на фестивальных площадках "Московских сезонов" работает более 30 пунктов приема.

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235564.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва