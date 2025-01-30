https://ria.ru/20250130/stavropole-1996300532.html

В Ставропольском крае предотвратили теракт в электричке

В Ставропольском крае предотвратили теракт в электричке - РИА Новости, 30.01.2025

В Ставропольском крае предотвратили теракт в электричке

В Ставропольском крае задержали исламиста, планировавшего взорвать электричку Кисловодск — Минеральные Воды, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:46:00+03:00

2025-01-30T11:46:00+03:00

2025-01-30T12:38:00+03:00

происшествия

россия

ставропольский край

кисловодск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали исламиста, планировавшего взорвать электричку Кисловодск — Минеральные Воды, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ России задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации, планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края. Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск — Минеральные Воды", — говорится в релизе.Для этого фигурант разведал местность и купил компоненты для изготовления взрывного устройства. После теракта он планировал выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию.По месту проживания задержанного в Ессентуках нашли составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства.Возбуждено дело о покушении на совершение теракта.

https://ria.ru/20250130/diversant-1996276042.html

https://ria.ru/20250128/novorossijsk-1995830573.html

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ставропольский край

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание террориста, планировавшего подрыв электрички в Ставропольском крае Видео задержания террориста, планировавшего подрыв электрички на Ставрополье, опубликовала ФСБ 2025-01-30T11:46 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ставропольский край, кисловодск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)