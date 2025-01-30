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В Ставропольском крае предотвратили теракт в электричке - РИА Новости, 30.01.2025
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11:46 30.01.2025 (обновлено: 12:38 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/stavropole-1996300532.html
В Ставропольском крае предотвратили теракт в электричке
В Ставропольском крае предотвратили теракт в электричке - РИА Новости, 30.01.2025
В Ставропольском крае предотвратили теракт в электричке
В Ставропольском крае задержали исламиста, планировавшего взорвать электричку Кисловодск — Минеральные Воды, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:46:00+03:00
2025-01-30T12:38:00+03:00
происшествия
россия
ставропольский край
кисловодск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали исламиста, планировавшего взорвать электричку Кисловодск — Минеральные Воды, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ России задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации, планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края. Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск — Минеральные Воды", — говорится в релизе.Для этого фигурант разведал местность и купил компоненты для изготовления взрывного устройства. После теракта он планировал выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию.По месту проживания задержанного в Ессентуках нашли составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства.Возбуждено дело о покушении на совершение теракта.
https://ria.ru/20250130/diversant-1996276042.html
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россия
ставропольский край
кисловодск
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Задержание террориста, планировавшего подрыв электрички в Ставропольском крае
Видео задержания террориста, планировавшего подрыв электрички на Ставрополье, опубликовала ФСБ
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происшествия, россия, ставропольский край, кисловодск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Кисловодск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ставропольском крае предотвратили теракт в электричке

В Ставропольском крае задержали исламиста, планировавшего взорвать электричку

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали исламиста, планировавшего взорвать электричку Кисловодск — Минеральные Воды, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ России задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации, планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края. Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск — Минеральные Воды", — говорится в релизе.
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Для этого фигурант разведал местность и купил компоненты для изготовления взрывного устройства. После теракта он планировал выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию.
По месту проживания задержанного в Ессентуках нашли составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства.
Возбуждено дело о покушении на совершение теракта.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайКисловодскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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