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Мединский призвал не проклинать или обожествлять Сталина - РИА Новости, 30.01.2025
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12:50 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/stalin-1996334829.html
Мединский призвал не проклинать или обожествлять Сталина
Мединский призвал не проклинать или обожествлять Сталина - РИА Новости, 30.01.2025
Мединский призвал не проклинать или обожествлять Сталина
Сталина надо перестать проклинать или обожествлять - его надо изучать и делать выводы, заявил помощник президента России Владимир Мединский. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:50:00+03:00
2025-01-30T12:50:00+03:00
россия
владимир мединский
рбк (медиагруппа)
общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сталина надо перестать проклинать или обожествлять - его надо изучать и делать выводы, заявил помощник президента России Владимир Мединский. "Это исключительно сложная противоречивая фигура, которая жила и работала в исключительно тяжелое и противоречивое время, при этом будучи наделенной исключительно огромной личной властью... В таких условиях эта фигура, безусловно, с учетом ее власти несет ответственность лично как за ошибки, преступления и поражения, так за успехи и победу. И надо, рассуждая о нашей истории вообще и о Сталине в частности, наконец-то перестать проклинать или, наоборот, обожествлять. Надо изучать, стараться понимать и делать выводы. Извлекать из этого уроки. Вот цель историков", - сказал Мединский в интервью РБК. При этом он подчеркнул, что Сталин довольно популярен у части общества, причем не столько как историческая фигура, а как образ. И то, что ему устанавливают памятники на частные деньги, это отражение этой популярности, подчеркнул Мединский."Образ Сталина популярен, потому что в этом проецируется естественное стремление человека жить в великой стране. И образ Сталина ассоциируется с имперским величием и победой. Это тоже естественно и вполне объяснимо", - сказал помощник главы государства.
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россия, владимир мединский, рбк (медиагруппа), общество
Россия, Владимир Мединский, РБК (медиагруппа), Общество
Мединский призвал не проклинать или обожествлять Сталина

Мединский призвал изучать Сталина, а не проклинать

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сталина надо перестать проклинать или обожествлять - его надо изучать и делать выводы, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
"Это исключительно сложная противоречивая фигура, которая жила и работала в исключительно тяжелое и противоречивое время, при этом будучи наделенной исключительно огромной личной властью... В таких условиях эта фигура, безусловно, с учетом ее власти несет ответственность лично как за ошибки, преступления и поражения, так за успехи и победу. И надо, рассуждая о нашей истории вообще и о Сталине в частности, наконец-то перестать проклинать или, наоборот, обожествлять. Надо изучать, стараться понимать и делать выводы. Извлекать из этого уроки. Вот цель историков", - сказал Мединский в интервью РБК.
При этом он подчеркнул, что Сталин довольно популярен у части общества, причем не столько как историческая фигура, а как образ. И то, что ему устанавливают памятники на частные деньги, это отражение этой популярности, подчеркнул Мединский.
"Образ Сталина популярен, потому что в этом проецируется естественное стремление человека жить в великой стране. И образ Сталина ассоциируется с имперским величием и победой. Это тоже естественно и вполне объяснимо", - сказал помощник главы государства.
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