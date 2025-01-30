Мединский призвал не проклинать или обожествлять Сталина
Мединский призвал изучать Сталина, а не проклинать
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сталина надо перестать проклинать или обожествлять - его надо изучать и делать выводы, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
"Это исключительно сложная противоречивая фигура, которая жила и работала в исключительно тяжелое и противоречивое время, при этом будучи наделенной исключительно огромной личной властью... В таких условиях эта фигура, безусловно, с учетом ее власти несет ответственность лично как за ошибки, преступления и поражения, так за успехи и победу. И надо, рассуждая о нашей истории вообще и о Сталине в частности, наконец-то перестать проклинать или, наоборот, обожествлять. Надо изучать, стараться понимать и делать выводы. Извлекать из этого уроки. Вот цель историков", - сказал Мединский в интервью РБК.
При этом он подчеркнул, что Сталин довольно популярен у части общества, причем не столько как историческая фигура, а как образ. И то, что ему устанавливают памятники на частные деньги, это отражение этой популярности, подчеркнул Мединский.
"Образ Сталина популярен, потому что в этом проецируется естественное стремление человека жить в великой стране. И образ Сталина ассоциируется с имперским величием и победой. Это тоже естественно и вполне объяснимо", - сказал помощник главы государства.
В Сербии рассказали, для чего Запад переписывает историю Второй мировой
4 июля 2024, 14:34