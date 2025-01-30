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В "Жар-птице" рассказали об актуальности темы русского наследия в США - РИА Новости, 30.01.2025
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23:54 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/ssha-1996510148.html
В "Жар-птице" рассказали об актуальности темы русского наследия в США
В "Жар-птице" рассказали об актуальности темы русского наследия в США - РИА Новости, 30.01.2025
В "Жар-птице" рассказали об актуальности темы русского наследия в США
Тема русского наследия в США продолжает быть актуальной и востребованной, рассказал в интервью РИА Новости Александр Молодин, президент ассоциации "Жар-птица",... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:54:00+03:00
2025-01-30T23:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Тема русского наследия в США продолжает быть актуальной и востребованной, рассказал в интервью РИА Новости Александр Молодин, президент ассоциации "Жар-птица", которая занимается сохранением российских культурно-исторических объектов за рубежом. "Люди проявляют большой интерес. Причем это касается не только русскоязычных американцев, но и самых обычных американцев, которым интересна история России. Мы видим это, прежде всего, по регистрациям в нашем приложении – люди активно изучают уже внесенные объекты, ищут информацию, задают вопросы. Это значит, что тема русского наследия в США актуальна и востребована", - сказал Молодин. Он подчеркнул, что отклик идет из самых разных уголков страны, в частности из Калифорнии, Аляски, Нью-Йорка, Флориды, где среди прочего проживают большие русские сообщества. По его словам, люди интересуются не только крупными памятниками, но и подчас не очень большими объектами, которые тем не менее важны для общин. Это касается православных церквей, мемориалов, кладбищ, где похоронены соотечественники. "Мы очень надеемся, что американцы не только будут изучать уже внесенные объекты, но и примут активное участие в конкурсе. Ведь именно живые истории людей, чьи семьи хранят память о русском наследии, делают этот проект настоящим, личным, ценным", - отметил Молодин. В то же время, подчеркнул он, в последние месяцы вновь наблюдается рост интереса к русской культуре за рубежом. По его словам, люди начинают искать информацию, задавать вопросы, чтобы узнать больше об объектах российского наследия. Молодин также обратил внимание на то, что культура – это язык, который объединяет людей, несмотря на границы и политические разногласия.
https://ria.ru/20241122/moskva-1985189696.html
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сша, россия, калифорния, в мире
США, Россия, Калифорния, В мире
В "Жар-птице" рассказали об актуальности темы русского наследия в США

Эксперт Молодин: тема русского наследия в США остается востребованной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСША
США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Тема русского наследия в США продолжает быть актуальной и востребованной, рассказал в интервью РИА Новости Александр Молодин, президент ассоциации "Жар-птица", которая занимается сохранением российских культурно-исторических объектов за рубежом.
"Люди проявляют большой интерес. Причем это касается не только русскоязычных американцев, но и самых обычных американцев, которым интересна история России. Мы видим это, прежде всего, по регистрациям в нашем приложении – люди активно изучают уже внесенные объекты, ищут информацию, задают вопросы. Это значит, что тема русского наследия в США актуальна и востребована", - сказал Молодин.
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Он подчеркнул, что отклик идет из самых разных уголков страны, в частности из Калифорнии, Аляски, Нью-Йорка, Флориды, где среди прочего проживают большие русские сообщества. По его словам, люди интересуются не только крупными памятниками, но и подчас не очень большими объектами, которые тем не менее важны для общин. Это касается православных церквей, мемориалов, кладбищ, где похоронены соотечественники.
"Мы очень надеемся, что американцы не только будут изучать уже внесенные объекты, но и примут активное участие в конкурсе. Ведь именно живые истории людей, чьи семьи хранят память о русском наследии, делают этот проект настоящим, личным, ценным", - отметил Молодин.
В то же время, подчеркнул он, в последние месяцы вновь наблюдается рост интереса к русской культуре за рубежом. По его словам, люди начинают искать информацию, задавать вопросы, чтобы узнать больше об объектах российского наследия.
Молодин также обратил внимание на то, что культура – это язык, который объединяет людей, несмотря на границы и политические разногласия.
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