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В США не исключили человеческий фактор как причину авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025
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23:14 30.01.2025 (обновлено: 23:24 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996505604.html
В США не исключили человеческий фактор как причину авиакатастрофы
В США не исключили человеческий фактор как причину авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025
В США не исключили человеческий фактор как причину авиакатастрофы
При расследовании авиакатастрофы в Вашингтоне не исключают ни человеческий фактор, ни ошибку в работе механики в качестве возможной причины инцидента, заявил... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:14:00+03:00
2025-01-30T23:24:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
american airlines
ntsb
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. При расследовании авиакатастрофы в Вашингтоне не исключают ни человеческий фактор, ни ошибку в работе механики в качестве возможной причины инцидента, заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа."Мы не знаем достаточно фактов, чтобы исключать человеческий фактор, механические факторы", - заявил представитель NTSB на брифинге.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996504853.html
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, american airlines, ntsb
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США, American Airlines, NTSB
В США не исключили человеческий фактор как причину авиакатастрофы

NTSB: среди причин авиакатастрофы в Вашингтоне не исключают человеческий фактор

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. При расследовании авиакатастрофы в Вашингтоне не исключают ни человеческий фактор, ни ошибку в работе механики в качестве возможной причины инцидента, заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
"Мы не знаем достаточно фактов, чтобы исключать человеческий фактор, механические факторы", - заявил представитель NTSB на брифинге.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреСШАAmerican AirlinesNTSB
 
 
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