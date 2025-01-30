https://ria.ru/20250130/ssha-1996505604.html

В США не исключили человеческий фактор как причину авиакатастрофы

В США не исключили человеческий фактор как причину авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025

В США не исключили человеческий фактор как причину авиакатастрофы

При расследовании авиакатастрофы в Вашингтоне не исключают ни человеческий фактор, ни ошибку в работе механики в качестве возможной причины инцидента, заявил... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:14:00+03:00

2025-01-30T23:14:00+03:00

2025-01-30T23:24:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

сша

american airlines

ntsb

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. При расследовании авиакатастрофы в Вашингтоне не исключают ни человеческий фактор, ни ошибку в работе механики в качестве возможной причины инцидента, заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа."Мы не знаем достаточно фактов, чтобы исключать человеческий фактор, механические факторы", - заявил представитель NTSB на брифинге.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996504853.html

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, american airlines, ntsb