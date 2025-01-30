https://ria.ru/20250130/ssha-1996504853.html
В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы
В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025
В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы
Бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, еще не найдены, сообщила председатель Национального совета по... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:10:00+03:00
2025-01-30T23:10:00+03:00
2025-01-30T23:19:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, еще не найдены, сообщила председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди."Мы еще не нашли бортовые самописцы. Мы знаем, что они там. Они находятся под водой", – сказала Хоменди в ходе пресс-конференции, кадры транслировали СМИ.
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США
В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы
NTSB: бортовые самописцы столкнувшихся в Вашингтоне воздушных судов еще не нашли