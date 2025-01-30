https://ria.ru/20250130/ssha-1996504853.html

В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы

В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025

В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы

Бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, еще не найдены, сообщила председатель Национального совета по... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:10:00+03:00

2025-01-30T23:10:00+03:00

2025-01-30T23:19:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265628_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_85d238b404468d67cf3abdbd8ebbede8.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, еще не найдены, сообщила председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди."Мы еще не нашли бортовые самописцы. Мы знаем, что они там. Они находятся под водой", – сказала Хоменди в ходе пресс-конференции, кадры транслировали СМИ.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996504490.html

сша

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2025

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша