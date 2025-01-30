Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 30.01.2025 (обновлено: 23:19 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996504853.html
В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы
В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025
В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы
Бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, еще не найдены, сообщила председатель Национального совета по... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:10:00+03:00
2025-01-30T23:19:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265628_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_85d238b404468d67cf3abdbd8ebbede8.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, еще не найдены, сообщила председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди."Мы еще не нашли бортовые самописцы. Мы знаем, что они там. Они находятся под водой", – сказала Хоменди в ходе пресс-конференции, кадры транслировали СМИ.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996504490.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265628_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_816f0d77e2a7827f721e0272d9bbd13a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США
В США заявили, что еще не нашли бортовые самописцы после авиакатастрофы

NTSB: бортовые самописцы столкнувшихся в Вашингтоне воздушных судов еще не нашли

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, еще не найдены, сообщила председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди.
"Мы еще не нашли бортовые самописцы. Мы знаем, что они там. Они находятся под водой", – сказала Хоменди в ходе пресс-конференции, кадры транслировали СМИ.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Отчет об авиакатастрофе в США предоставят в течение месяца
Вчера, 23:07
 
Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала