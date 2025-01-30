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Отчет об авиакатастрофе в США предоставят в течение месяца - РИА Новости, 30.01.2025
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23:07 30.01.2025 (обновлено: 23:17 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996504490.html
Отчет об авиакатастрофе в США предоставят в течение месяца
Отчет об авиакатастрофе в США предоставят в течение месяца - РИА Новости, 30.01.2025
Отчет об авиакатастрофе в США предоставят в течение месяца
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) продолжит расследование крушения самолета и вертолета под Вашингтоном до полного установления... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:07:00+03:00
2025-01-30T23:17:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) продолжит расследование крушения самолета и вертолета под Вашингтоном до полного установления причин, заявил на пресс-конференции представитель ведомства Тодд Инман."Наша миссия – не только понять, что произошло, но и выяснить, почему это случилось, а также рекомендовать меры, чтобы подобное не повторилось. Мы только начинаем расследование и пока не располагаем большим объемом информации, но будем регулярно предоставлять обновления", – отметил Инман.По его словам, следственная группа останется на месте происшествия столько, сколько потребуется для сбора всех критически важных улик и установления полной картины случившегося."Мы планируем подготовить предварительный отчет в течение 30 дней, но финальные выводы будут сделаны только после завершения полного расследования", – добавил представитель NTSB, подчеркнув, что пока не будут делаться предположения о вероятных причинах трагедии.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996504853.html
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, ntsb, сша
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, NTSB, США
Отчет об авиакатастрофе в США предоставят в течение месяца

Отчет об авиакатастрофе в небе над Вашингтоном предоставят в течение 30 дней

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) продолжит расследование крушения самолета и вертолета под Вашингтоном до полного установления причин, заявил на пресс-конференции представитель ведомства Тодд Инман.
"Наша миссия – не только понять, что произошло, но и выяснить, почему это случилось, а также рекомендовать меры, чтобы подобное не повторилось. Мы только начинаем расследование и пока не располагаем большим объемом информации, но будем регулярно предоставлять обновления", – отметил Инман.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Вчера, 23:10
По его словам, следственная группа останется на месте происшествия столько, сколько потребуется для сбора всех критически важных улик и установления полной картины случившегося.
"Мы планируем подготовить предварительный отчет в течение 30 дней, но финальные выводы будут сделаны только после завершения полного расследования", – добавил представитель NTSB, подчеркнув, что пока не будут делаться предположения о вероятных причинах трагедии.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреNTSBСША
 
 
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