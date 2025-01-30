https://ria.ru/20250130/ssha-1996504490.html

Отчет об авиакатастрофе в США предоставят в течение месяца

Отчет об авиакатастрофе в США предоставят в течение месяца - РИА Новости, 30.01.2025

Отчет об авиакатастрофе в США предоставят в течение месяца

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) продолжит расследование крушения самолета и вертолета под Вашингтоном до полного установления... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:07:00+03:00

2025-01-30T23:07:00+03:00

2025-01-30T23:17:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

ntsb

сша

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) продолжит расследование крушения самолета и вертолета под Вашингтоном до полного установления причин, заявил на пресс-конференции представитель ведомства Тодд Инман."Наша миссия – не только понять, что произошло, но и выяснить, почему это случилось, а также рекомендовать меры, чтобы подобное не повторилось. Мы только начинаем расследование и пока не располагаем большим объемом информации, но будем регулярно предоставлять обновления", – отметил Инман.По его словам, следственная группа останется на месте происшествия столько, сколько потребуется для сбора всех критически важных улик и установления полной картины случившегося."Мы планируем подготовить предварительный отчет в течение 30 дней, но финальные выводы будут сделаны только после завершения полного расследования", – добавил представитель NTSB, подчеркнув, что пока не будут делаться предположения о вероятных причинах трагедии.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996504853.html

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996478299.html

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, ntsb, сша