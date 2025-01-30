Отчет об авиакатастрофе в США предоставят в течение месяца
Отчет об авиакатастрофе в небе над Вашингтоном предоставят в течение 30 дней
© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) продолжит расследование крушения самолета и вертолета под Вашингтоном до полного установления причин, заявил на пресс-конференции представитель ведомства Тодд Инман.
"Наша миссия – не только понять, что произошло, но и выяснить, почему это случилось, а также рекомендовать меры, чтобы подобное не повторилось. Мы только начинаем расследование и пока не располагаем большим объемом информации, но будем регулярно предоставлять обновления", – отметил Инман.
По его словам, следственная группа останется на месте происшествия столько, сколько потребуется для сбора всех критически важных улик и установления полной картины случившегося.
"Мы планируем подготовить предварительный отчет в течение 30 дней, но финальные выводы будут сделаны только после завершения полного расследования", – добавил представитель NTSB, подчеркнув, что пока не будут делаться предположения о вероятных причинах трагедии.