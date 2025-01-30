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NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном - РИА Новости, 31.01.2025
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22:19 30.01.2025 (обновлено: 01:17 31.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996498254.html
NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном
NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном - РИА Новости, 31.01.2025
NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном
Диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-30T22:19:00+03:00
2025-01-31T01:17:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
бостон
рональд рейган
дональд трамп
евгения шишкова
faa
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов, сообщает New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).Как следует из документа, нехватка персонала усложняла координацию, так как пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты и не всегда могут слышать друг друга.Издание отмечает, что проблема дефицита диспетчеров актуальна по всей стране. В аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как целевой уровень составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многим диспетчерам приходится работать до шести дней в неделю и по десять часов в день.FAA пока официально не прокомментировало ситуацию.Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.По словам директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе, среди погибших – фигуристы и тренеры, в том числе чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа в США произошла в феврале 2009 года, когда пассажирский самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке, унеся жизни 50 человек.
https://ria.ru/20250130/posolstvo-1996493060.html
https://ria.ru/20250130/tramp-1996483234.html
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, бостон, рональд рейган, дональд трамп, евгения шишкова, faa, american airlines
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США, Бостон, Рональд Рейган, Дональд Трамп, Евгения Шишкова, FAA, American Airlines
NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном

NYT: диспетчерская смена в аэропорту в момент авиакатастрофы в США была неполной

© AP Photo / Julio CortezПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Julio Cortez
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов, сообщает New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Как следует из документа, нехватка персонала усложняла координацию, так как пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты и не всегда могут слышать друг друга.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Вчера, 21:29
Издание отмечает, что проблема дефицита диспетчеров актуальна по всей стране. В аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как целевой уровень составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многим диспетчерам приходится работать до шести дней в неделю и по десять часов в день.
FAA пока официально не прокомментировало ситуацию.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп заявил, что предупреждения об угрозе авиакатастрофы поступили поздно
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Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
По словам директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе, среди погибших – фигуристы и тренеры, в том числе чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа в США произошла в феврале 2009 года, когда пассажирский самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке, унеся жизни 50 человек.
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Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреСШАБостонРональд РейганДональд ТрампЕвгения ШишковаFAAAmerican Airlines
 
 
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