NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном
NYT: диспетчерская смена в аэропорту в момент авиакатастрофы в США была неполной
© AP Photo / Julio CortezПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
© AP Photo / Julio Cortez
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов, сообщает New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Как следует из документа, нехватка персонала усложняла координацию, так как пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты и не всегда могут слышать друг друга.
Издание отмечает, что проблема дефицита диспетчеров актуальна по всей стране. В аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как целевой уровень составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многим диспетчерам приходится работать до шести дней в неделю и по десять часов в день.
FAA пока официально не прокомментировало ситуацию.
Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
По словам директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе, среди погибших – фигуристы и тренеры, в том числе чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа в США произошла в феврале 2009 года, когда пассажирский самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке, унеся жизни 50 человек.