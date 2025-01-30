https://ria.ru/20250130/ssha-1996498254.html

NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном

NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном - РИА Новости, 31.01.2025

NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном

Диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-30T22:19:00+03:00

2025-01-30T22:19:00+03:00

2025-01-31T01:17:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

сша

бостон

рональд рейган

дональд трамп

евгения шишкова

faa

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов, сообщает New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).Как следует из документа, нехватка персонала усложняла координацию, так как пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты и не всегда могут слышать друг друга.Издание отмечает, что проблема дефицита диспетчеров актуальна по всей стране. В аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как целевой уровень составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многим диспетчерам приходится работать до шести дней в неделю и по десять часов в день.FAA пока официально не прокомментировало ситуацию.Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.По словам директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе, среди погибших – фигуристы и тренеры, в том числе чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа в США произошла в феврале 2009 года, когда пассажирский самолет упал на жилой дом в Нью-Йорке, унеся жизни 50 человек.

https://ria.ru/20250130/posolstvo-1996493060.html

https://ria.ru/20250130/tramp-1996483234.html

https://ria.ru/20250130/rassledovanie-1996461394.html

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, бостон, рональд рейган, дональд трамп, евгения шишкова, faa, american airlines