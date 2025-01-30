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США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан - РИА Новости, 30.01.2025
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19:50 30.01.2025 (обновлено: 20:21 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996482209.html
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан - РИА Новости, 30.01.2025
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп в четверг. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:50:00+03:00
2025-01-30T20:21:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
россия
дональд трамп
american airlines
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп в четверг."Мы уже в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем содействовать", - заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, поможет ли США перевозке тел в Россию.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996484793.html
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, россия, дональд трамп, american airlines
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, American Airlines
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан

Вашингтон поможет отправить в Москву тела россиян, погибших в авиакатастрофе

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп в четверг.
"Мы уже в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем содействовать", - заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, поможет ли США перевозке тел в Россию.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп предложил версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне
Вчера, 20:03
 
Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреСШАРоссияДональд ТрампAmerican Airlines
 
 
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