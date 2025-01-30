https://ria.ru/20250130/ssha-1996482209.html
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан - РИА Новости, 30.01.2025
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп в четверг. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:50:00+03:00
2025-01-30T19:50:00+03:00
2025-01-30T20:21:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
сша
россия
дональд трамп
american airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265606_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_45eda21bdad53f908c84872812fc4e66.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп в четверг."Мы уже в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем содействовать", - заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, поможет ли США перевозке тел в Россию.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996484793.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265606_131:0:2640:1882_1920x0_80_0_0_ce93ee9826ef45cda4329b5ea41b8f21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, россия, дональд трамп, american airlines
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, American Airlines
США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан
Вашингтон поможет отправить в Москву тела россиян, погибших в авиакатастрофе