https://ria.ru/20250130/ssha-1996482209.html

США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан

США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан - РИА Новости, 30.01.2025

США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе граждан

США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп в четверг. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:50:00+03:00

2025-01-30T19:50:00+03:00

2025-01-30T20:21:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

сша

россия

дональд трамп

american airlines

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265606_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_45eda21bdad53f908c84872812fc4e66.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США помогут отправить в Россию тела погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп в четверг."Мы уже в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем содействовать", - заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, поможет ли США перевозке тел в Россию.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996484793.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, сша, россия, дональд трамп, american airlines