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В США священника уволили за жест, похожий на нацистское приветствие - РИА Новости, 30.01.2025
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16:47 30.01.2025 (обновлено: 17:19 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996410170.html
В США священника уволили за жест, похожий на нацистское приветствие
В США священника уволили за жест, похожий на нацистское приветствие - РИА Новости, 30.01.2025
В США священника уволили за жест, похожий на нацистское приветствие
Священник прихода Англиканской католической церкви (АКЦ) в американском штате Мичиган Кэлвин Робинсон был уволен за демонстрацию жеста, похожего на нацистское... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:47:00+03:00
2025-01-30T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Священник прихода Англиканской католической церкви (АКЦ) в американском штате Мичиган Кэлвин Робинсон был уволен за демонстрацию жеста, похожего на нацистское приветствие, сообщается в заявлении на сайте религиозной организации.Согласно тексту публикации, коллегии епископов АКЦ стало известно о видео, опубликованном в соцсети X, на котором запечатлено, как Робинсон завершил свое выступление на национальном съезде движения "про лайф" (противников абортов) в городе Вашингтон жестом, "который многие интерпретировали как пронацистское приветствие"."Его действие, похоже, было направлено на то, чтобы добиться расположения определенных элементов среди американских правых политиков путем провоцирования их оппозиции... Его лицензия в этой Церкви была отозвана. Он больше не служит в качестве священника в АКЦ", - говорится в сообщении.Сам Робинсон заявил, что хотел таким образом посмеяться над сторонниками левых взглядов после реакции общественности на спорный жест американского миллиардера Илона Маска."Шутка в конце была насмешкой над "либералами", которые назвали Илона Маска нацистом за то, что он ясно показал публике, что его сердце с ними", - написал бывший священник на своей странице в соцсети X.Ранее в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Позже он, комментируя бурную реакцию общественности, заявил, что подобные нападки "изжили себя".
https://ria.ru/20250121/zhest-1994888803.html
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в мире, мичиган, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, Мичиган, США, Дональд Трамп, Илон Маск
В США священника уволили за жест, похожий на нацистское приветствие

В Мичигане священника АКЦ уволили за жест, похожий на нацистское приветствие

Священник Англиканской католической церкви Кэлвин Робинсон во время выступления на Национальном саммите в защиту жизни. Кадр видео
Священник Англиканской католической церкви Кэлвин Робинсон во время выступления на Национальном саммите в защиту жизни. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Священник Англиканской католической церкви Кэлвин Робинсон во время выступления на Национальном саммите в защиту жизни. Кадр видео
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Священник прихода Англиканской католической церкви (АКЦ) в американском штате Мичиган Кэлвин Робинсон был уволен за демонстрацию жеста, похожего на нацистское приветствие, сообщается в заявлении на сайте религиозной организации.
Согласно тексту публикации, коллегии епископов АКЦ стало известно о видео, опубликованном в соцсети X, на котором запечатлено, как Робинсон завершил свое выступление на национальном съезде движения "про лайф" (противников абортов) в городе Вашингтон жестом, "который многие интерпретировали как пронацистское приветствие".
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"Его действие, похоже, было направлено на то, чтобы добиться расположения определенных элементов среди американских правых политиков путем провоцирования их оппозиции... Его лицензия в этой Церкви была отозвана. Он больше не служит в качестве священника в АКЦ", - говорится в сообщении.
Сам Робинсон заявил, что хотел таким образом посмеяться над сторонниками левых взглядов после реакции общественности на спорный жест американского миллиардера Илона Маска.
"Шутка в конце была насмешкой над "либералами", которые назвали Илона Маска нацистом за то, что он ясно показал публике, что его сердце с ними", - написал бывший священник на своей странице в соцсети X.
Ранее в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Позже он, комментируя бурную реакцию общественности, заявил, что подобные нападки "изжили себя".
Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие*, который Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа *Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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23 января, 13:15
 
В миреМичиганСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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