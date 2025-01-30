https://ria.ru/20250130/ssha-1996410170.html

В США священника уволили за жест, похожий на нацистское приветствие

В США священника уволили за жест, похожий на нацистское приветствие - РИА Новости, 30.01.2025

В США священника уволили за жест, похожий на нацистское приветствие

Священник прихода Англиканской католической церкви (АКЦ) в американском штате Мичиган Кэлвин Робинсон был уволен за демонстрацию жеста, похожего на нацистское... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:47:00+03:00

2025-01-30T16:47:00+03:00

2025-01-30T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Священник прихода Англиканской католической церкви (АКЦ) в американском штате Мичиган Кэлвин Робинсон был уволен за демонстрацию жеста, похожего на нацистское приветствие, сообщается в заявлении на сайте религиозной организации.Согласно тексту публикации, коллегии епископов АКЦ стало известно о видео, опубликованном в соцсети X, на котором запечатлено, как Робинсон завершил свое выступление на национальном съезде движения "про лайф" (противников абортов) в городе Вашингтон жестом, "который многие интерпретировали как пронацистское приветствие"."Его действие, похоже, было направлено на то, чтобы добиться расположения определенных элементов среди американских правых политиков путем провоцирования их оппозиции... Его лицензия в этой Церкви была отозвана. Он больше не служит в качестве священника в АКЦ", - говорится в сообщении.Сам Робинсон заявил, что хотел таким образом посмеяться над сторонниками левых взглядов после реакции общественности на спорный жест американского миллиардера Илона Маска."Шутка в конце была насмешкой над "либералами", которые назвали Илона Маска нацистом за то, что он ясно показал публике, что его сердце с ними", - написал бывший священник на своей странице в соцсети X.Ранее в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Позже он, комментируя бурную реакцию общественности, заявил, что подобные нападки "изжили себя".

https://ria.ru/20250121/zhest-1994888803.html

https://ria.ru/20250123/berlin-1995117550.html

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в мире, мичиган, сша, дональд трамп, илон маск