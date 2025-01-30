https://ria.ru/20250130/ssha-1996395761.html

В Минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить

В Минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить - РИА Новости, 30.01.2025

В Минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что авиакатастрофу в небе над Вашингтоном можно было предотвратить. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:10:00+03:00

2025-01-30T16:10:00+03:00

2025-01-30T16:35:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

сша

евгения шишкова

вадим наумов

в мире

дональд трамп

фбр

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что авиакатастрофу в небе над Вашингтоном можно было предотвратить."Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно", — сказал он.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.По словам главы пожарной охраны и скорой помощи города Джона Доннелли, выживших нет. Спасатели извлекли из воды 28 тел, сообщили власти. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно раскололось на две части, его обломки разбросаны по акватории.Как рассказал источник РИА Новости, в самолете были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Предположительно, вертолет Black Hawk совершал тренировочный полет, на его борту находились трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, в этом случае трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе.В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996346547.html

https://rsport.ria.ru/20250130/samolet-1996349558.html

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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета 2025-01-30T16:10 true PT0M13S

Кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов В распоряжении РИА Новости появилась запись переговоров экипажа и диспетчеров перед и после падения самолета в США. Согласно аудио, диспетчер сообщал про "инцидент в реке", падение самолета и вертолета, а затем попросил другие рейсы "оставаться на месте". Тем временем в сети публикуют кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов. 2025-01-30T16:10 true PT0M09S

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, евгения шишкова, вадим наумов, в мире, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша