В Минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить
Минтранс США: авиакатастрофу в небе над Вашингтоном можно было предотвратить
© Getty Images / Win McNameeВертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© Getty Images / Win McNamee
Вертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что авиакатастрофу в небе над Вашингтоном можно было предотвратить.
"Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно", — сказал он.
Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.
По словам главы пожарной охраны и скорой помощи города Джона Доннелли, выживших нет. Спасатели извлекли из воды 28 тел, сообщили власти. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно раскололось на две части, его обломки разбросаны по акватории.
Как рассказал источник РИА Новости, в самолете были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Предположительно, вертолет Black Hawk совершал тренировочный полет, на его борту находились трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, в этом случае трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.