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В Минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить - РИА Новости, 30.01.2025
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16:10 30.01.2025 (обновлено: 16:35 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996395761.html
В Минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить
В Минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить - РИА Новости, 30.01.2025
В Минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что авиакатастрофу в небе над Вашингтоном можно было предотвратить. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:10:00+03:00
2025-01-30T16:35:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
сша
евгения шишкова
вадим наумов
в мире
дональд трамп
фбр
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что авиакатастрофу в небе над Вашингтоном можно было предотвратить."Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно", — сказал он.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.По словам главы пожарной охраны и скорой помощи города Джона Доннелли, выживших нет. Спасатели извлекли из воды 28 тел, сообщили власти. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно раскололось на две части, его обломки разбросаны по акватории.Как рассказал источник РИА Новости, в самолете были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Предположительно, вертолет Black Hawk совершал тренировочный полет, на его борту находились трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, в этом случае трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе.В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996346547.html
https://rsport.ria.ru/20250130/samolet-1996349558.html
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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
2025-01-30T16:10
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Кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов
В распоряжении РИА Новости появилась запись переговоров экипажа и диспетчеров перед и после падения самолета в США. Согласно аудио, диспетчер сообщал про "инцидент в реке", падение самолета и вертолета, а затем попросил другие рейсы "оставаться на месте". Тем временем в сети публикуют кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов.
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, евгения шишкова, вадим наумов, в мире, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, Евгения Шишкова, Вадим Наумов, В мире, Дональд Трамп, ФБР, Министерство обороны США
В Минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить

Минтранс США: авиакатастрофу в небе над Вашингтоном можно было предотвратить

© Getty Images / Win McNameeВертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Вертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Win McNamee
Вертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что авиакатастрофу в небе над Вашингтоном можно было предотвратить.
"Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно", — сказал он.
Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.
По словам главы пожарной охраны и скорой помощи города Джона Доннелли, выживших нет. Спасатели извлекли из воды 28 тел, сообщили власти. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно раскололось на две части, его обломки разбросаны по акватории.
Как рассказал источник РИА Новости, в самолете были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Предположительно, вертолет Black Hawk совершал тренировочный полет, на его борту находились трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, в этом случае трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Экипаж другого лайнера видел момент столкновения самолета и вертолета
13:21
В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В потерпевшем крушение в Вашингтоне самолете летели фигуристы из России
16:17
 
Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономСШАЕвгения ШишковаВадим НаумовВ миреДональд ТрампФБРМинистерство обороны США
 
 
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