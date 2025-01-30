https://ria.ru/20250130/ssha-1996394866.html

США сымитируют использование ядерного оружия в секретной лаборатории

США сымитируют использование ядерного оружия в секретной лаборатории - РИА Новости, 30.01.2025

США сымитируют использование ядерного оружия в секретной лаборатории

США планируют весной подорвать радиоактивный плутоний в секретной лаборатории, сообщило Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на ее сотрудника Тима... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:06:00+03:00

2025-01-30T16:06:00+03:00

2025-01-30T16:45:00+03:00

в мире

сша

невада

cygnus

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США планируют весной подорвать радиоактивный плутоний в секретной лаборатории, сообщило Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на ее сотрудника Тима Беллера, который будет руководить экспериментом."Через несколько месяцев <...> ученые взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ", — говорится в материале.По данным радио, секретный проект называется Cygnus, ближайший подрыв пройдет под кодовым названием Nob Hill. Речь идет об имитации использования ядерного оружия.Эксперимент планируют провести в подземной лаборатории в штате Невада.Как передает NPR, взрыв будет очень маленьким, а наблюдаемая реакция — "контролируемой".В ноябре "Росконгресс" сообщил, что США ускоряют создание плутониевых сердечников, которые служат запалом для приведения ядерного оружия в действие.Для этого NNSA работает над расширением мощностей переработки плутония и производству самих сердечников, чтобы соответствовать требованиям выпуска не менее 80 единиц в год к 2030-му.Всего, по данным "Росконгресса", США потратят 138 миллиардов долларов до 2049-го на модернизацию ядерного оружия, фактически это означает начало гонки вооружений.

https://ria.ru/20250103/ssha-1992445508.html

https://ria.ru/20240826/zagryaznenie-1968579048.html

https://ria.ru/20241217/ssha-1989735414.html

сша

невада

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в мире, сша, невада, cygnus