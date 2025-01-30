США сымитируют использование ядерного оружия в секретной лаборатории
NPR: США планируют весной провести контролируемый подрыв радиоактивного плутония
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США планируют весной подорвать радиоактивный плутоний в секретной лаборатории, сообщило Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на ее сотрудника Тима Беллера, который будет руководить экспериментом.
"Через несколько месяцев <...> ученые взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ", — говорится в материале.
По данным радио, секретный проект называется Cygnus, ближайший подрыв пройдет под кодовым названием Nob Hill. Речь идет об имитации использования ядерного оружия.
Эксперимент планируют провести в подземной лаборатории в штате Невада.
Как передает NPR, взрыв будет очень маленьким, а наблюдаемая реакция — "контролируемой".
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В ноябре "Росконгресс" сообщил, что США ускоряют создание плутониевых сердечников, которые служат запалом для приведения ядерного оружия в действие.
Для этого NNSA работает над расширением мощностей переработки плутония и производству самих сердечников, чтобы соответствовать требованиям выпуска не менее 80 единиц в год к 2030-му.
Всего, по данным "Росконгресса", США потратят 138 миллиардов долларов до 2049-го на модернизацию ядерного оружия, фактически это означает начало гонки вооружений.
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