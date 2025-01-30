Рейтинг@Mail.ru
США сымитируют использование ядерного оружия в секретной лаборатории - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 30.01.2025 (обновлено: 16:45 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996394866.html
США сымитируют использование ядерного оружия в секретной лаборатории
США сымитируют использование ядерного оружия в секретной лаборатории - РИА Новости, 30.01.2025
США сымитируют использование ядерного оружия в секретной лаборатории
США планируют весной подорвать радиоактивный плутоний в секретной лаборатории, сообщило Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на ее сотрудника Тима... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:06:00+03:00
2025-01-30T16:45:00+03:00
в мире
сша
невада
cygnus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США планируют весной подорвать радиоактивный плутоний в секретной лаборатории, сообщило Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на ее сотрудника Тима Беллера, который будет руководить экспериментом."Через несколько месяцев &lt;...&gt; ученые взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ", — говорится в материале.По данным радио, секретный проект называется Cygnus, ближайший подрыв пройдет под кодовым названием Nob Hill. Речь идет об имитации использования ядерного оружия.Эксперимент планируют провести в подземной лаборатории в штате Невада.Как передает NPR, взрыв будет очень маленьким, а наблюдаемая реакция — "контролируемой".В ноябре "Росконгресс" сообщил, что США ускоряют создание плутониевых сердечников, которые служат запалом для приведения ядерного оружия в действие.Для этого NNSA работает над расширением мощностей переработки плутония и производству самих сердечников, чтобы соответствовать требованиям выпуска не менее 80 единиц в год к 2030-му.Всего, по данным "Росконгресса", США потратят 138 миллиардов долларов до 2049-го на модернизацию ядерного оружия, фактически это означает начало гонки вооружений.
https://ria.ru/20250103/ssha-1992445508.html
https://ria.ru/20240826/zagryaznenie-1968579048.html
https://ria.ru/20241217/ssha-1989735414.html
сша
невада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e12c438a558e6a38511a55ea27c08585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, невада, cygnus
В мире, США, Невада, Cygnus
США сымитируют использование ядерного оружия в секретной лаборатории

NPR: США планируют весной провести контролируемый подрыв радиоактивного плутония

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США планируют весной подорвать радиоактивный плутоний в секретной лаборатории, сообщило Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на ее сотрудника Тима Беллера, который будет руководить экспериментом.
"Через несколько месяцев <...> ученые взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ", — говорится в материале.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В США обеспокоились возможностью применения Россией ядерного оружия
3 января, 22:10
По данным радио, секретный проект называется Cygnus, ближайший подрыв пройдет под кодовым названием Nob Hill. Речь идет об имитации использования ядерного оружия.
Эксперимент планируют провести в подземной лаборатории в штате Невада.
Как передает NPR, взрыв будет очень маленьким, а наблюдаемая реакция — "контролируемой".
Лос-Аламосская национальная лаборатория, штат Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Уровень загрязнения у ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с Чернобылем
26 августа 2024, 17:29
В ноябре "Росконгресс" сообщил, что США ускоряют создание плутониевых сердечников, которые служат запалом для приведения ядерного оружия в действие.
Для этого NNSA работает над расширением мощностей переработки плутония и производству самих сердечников, чтобы соответствовать требованиям выпуска не менее 80 единиц в год к 2030-му.
Всего, по данным "Росконгресса", США потратят 138 миллиардов долларов до 2049-го на модернизацию ядерного оружия, фактически это означает начало гонки вооружений.
Купол здания Капитолия США, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки
17 декабря 2024, 16:51
 
В миреСШАНевадаCygnus
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала