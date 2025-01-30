https://ria.ru/20250130/ssha-1996381768.html

СМИ: пилоты пассажирского самолета в Вашингтоне могли не увидеть вертолет

СМИ: пилоты пассажирского самолета в Вашингтоне могли не увидеть вертолет - РИА Новости, 30.01.2025

СМИ: пилоты пассажирского самолета в Вашингтоне могли не увидеть вертолет

Не исключено, что пилоты пассажирского самолета Bombardier CRJ700 могли не видеть военный вертолет Sikorsky H-60, это зависит от места столкновения, заявил... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:19:00+03:00

2025-01-30T15:19:00+03:00

2025-01-30T16:47:00+03:00

в мире

сша

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Не исключено, что пилоты пассажирского самолета Bombardier CRJ700 могли не видеть военный вертолет Sikorsky H-60, это зависит от места столкновения, заявил корреспондент телеканала CBS Крис Ван Клив. По его словам, самолет был в нескольких десятков метров от земли, когда он столкнулся с вертолетом. "Он был очень близко к земле... Это были последние этапы перед приземлением. Возможно, в зависимости от места столкновения двух воздушных судов, пилоты самолета даже не заметили приближающегося вертолета", - цитирует телеканал Ван Клива. Как добавил в беседе с телеканалом эксперт по транспортной безопасности Роберт Сумвальт, согласно данным с радаров, пассажирский самолет поворачивался по направлению к полосе 33 для посадки. Данные с радаров прекратили поступать, когда самолет был на высоте менее 300 футов (91 метра). Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996313388.html

https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном