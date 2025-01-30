https://ria.ru/20250130/ssha-1996367197.html

ГД потребовала от США расследовать информацию об обсуждении убийства Путина

ГД потребовала от США расследовать информацию об обсуждении убийства Путина - РИА Новости, 30.01.2025

ГД потребовала от США расследовать информацию об обсуждении убийства Путина

Госдума с крайним возмущением и со всей серьезностью восприняла информацию американского журналиста Такера Карлсона о том, что экс-президент США Джо Байден и... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:34:00+03:00

2025-01-30T14:34:00+03:00

2025-01-30T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Госдума с крайним возмущением и со всей серьезностью восприняла информацию американского журналиста Такера Карлсона о том, что экс-президент США Джо Байден и экс-госсекретарь Энтони Блинкен обсуждали вопрос организации покушения на президента России Владимира Путина, следует из текста обращения палаты российского парламента к конгрессу США, опубликованного на сайте Госдумы."Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации с крайним возмущением и одновременно со всей серьезностью восприняла информацию американского журналиста Т.Карлсона, заявившего о том, что в период работы Дж.Байдена на посту президента Соединенных Штатов Америки им и бывшим госсекретарем Э.Блинкеном обсуждался вопрос организации убийства президента Российской Федерации В.В. Путина", - сказано в документе.Госдума потребовала от Конгресса США провести тщательное расследование информации об обсуждении убийства Путина, отмечается в обращении."Государственная Дума обращается к Конгрессу Соединенных Штатов Америки с требованием провести тщательное объективное расследование данной информации", - сказано в обращении Госдумы к Конгрессу США.Кроме того, в документе отмечается, что в случае подтверждения данной информации виновные должны понести неотвратимое наказание.Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в конгресс Соединенных Штатов Америки и в ООН обращение ГД, сообщается на сайте нижней палаты."Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 30 января, направил в конгресс Соединенных Штатов Америки обращение ГД в связи с информацией об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном организации убийства президента Российской Федерации Владимира Путина. Также документ был направлен в ООН", - говорится в сообщении.Госдуме отметили, что расценивают как доказательство вины и намерение уйти от ответственности отсутствие реакции Байдена и Блинкена на заявление Такера Карлсона."Отсутствие какой-либо реакции Дж.Байдена и Э.Блинкена на заявление Т.Карлсона расцениваем как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности", - сказано в обращении.

https://ria.ru/20250130/putin-1996358591.html

https://ria.ru/20250129/volodin-1996111275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, госдума рф, владимир путин, в мире