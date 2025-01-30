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Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер 20 секунд до столкновения - РИА Новости, 30.01.2025
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13:47 30.01.2025 (обновлено: 14:05 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996351023.html
Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер 20 секунд до столкновения
Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер 20 секунд до столкновения - РИА Новости, 30.01.2025
Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер 20 секунд до столкновения
Диспетчер за 20 секунд до авиакатастрофы в Вашингтоне просил вертолет пропустить пассажирский лайнер, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:47:00+03:00
2025-01-30T14:05:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчер за 20 секунд до авиакатастрофы в Вашингтоне просил вертолет пропустить пассажирский лайнер, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."PAT25, вы видите CRJ (лайнер - ред. )? PAT25, проходите за CRJ", - обращается диспетчер к пилоту вертолета.Пилот вертолета не отреагировал на вопрос диспетчера. Через 20 секунд в эфире прозвучал вскрик женщины (вероятно, второго диспетчера): "У-у-у, Боже..". Еще через 16 секунд первый диспетчер произносит: "Ты видел это?".Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал пассажирский лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996327432.html
https://rsport.ria.ru/20250130/maravill-1996279717.html
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сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире
США, Нью-Йорк (город), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире
Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер 20 секунд до столкновения

Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер за 20 секунд до ЧП в Вашингтоне

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчер за 20 секунд до авиакатастрофы в Вашингтоне просил вертолет пропустить пассажирский лайнер, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
"PAT25, вы видите CRJ (лайнер - ред. )? PAT25, проходите за CRJ", - обращается диспетчер к пилоту вертолета.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
CBS: тела пассажиров упавшего в США самолета начало прибивать к берегу
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Пилот вертолета не отреагировал на вопрос диспетчера. Через 20 секунд в эфире прозвучал вскрик женщины (вероятно, второго диспетчера): "У-у-у, Боже..". Еще через 16 секунд первый диспетчер произносит: "Ты видел это?".
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал пассажирский лайнер.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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