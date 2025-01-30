https://ria.ru/20250130/ssha-1996351023.html

Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер 20 секунд до столкновения

Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер 20 секунд до столкновения - РИА Новости, 30.01.2025

Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер 20 секунд до столкновения

Диспетчер за 20 секунд до авиакатастрофы в Вашингтоне просил вертолет пропустить пассажирский лайнер, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:47:00+03:00

2025-01-30T13:47:00+03:00

2025-01-30T14:05:00+03:00

сша

нью-йорк (город)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265628_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_85d238b404468d67cf3abdbd8ebbede8.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчер за 20 секунд до авиакатастрофы в Вашингтоне просил вертолет пропустить пассажирский лайнер, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."PAT25, вы видите CRJ (лайнер - ред. )? PAT25, проходите за CRJ", - обращается диспетчер к пилоту вертолета.Пилот вертолета не отреагировал на вопрос диспетчера. Через 20 секунд в эфире прозвучал вскрик женщины (вероятно, второго диспетчера): "У-у-у, Боже..". Еще через 16 секунд первый диспетчер произносит: "Ты видел это?".Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал пассажирский лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996327432.html

https://rsport.ria.ru/20250130/maravill-1996279717.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире