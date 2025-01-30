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Диспетчеры предлагали рейсам другие гавани из-за ЧП в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
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13:44 30.01.2025 (обновлено: 13:54 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996350653.html
Диспетчеры предлагали рейсам другие гавани из-за ЧП в Вашингтоне
Диспетчеры предлагали рейсам другие гавани из-за ЧП в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
Диспетчеры предлагали рейсам другие гавани из-за ЧП в Вашингтоне
Диспетчеры на фоне авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона предлагали другим рейсам перенаправляться в другие воздушные гавани, в том числе в Балтимор или на... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:44:00+03:00
2025-01-30T13:54:00+03:00
вашингтон (штат)
балтимор
сша
нью-йорк (город)
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчеры на фоне авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона предлагали другим рейсам перенаправляться в другие воздушные гавани, в том числе в Балтимор или на авиабазу Эндрюс, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."Можете ли вы пойти на Балтимор? Эндрюс?" - говорил авиадиспетчер.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал пассажирский лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996299576.html
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вашингтон (штат)
балтимор
сша
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вашингтон (штат), балтимор, сша, нью-йорк (город), в мире
Вашингтон (штат), Балтимор, США, Нью-Йорк (город), В мире
Диспетчеры предлагали рейсам другие гавани из-за ЧП в Вашингтоне

Диспетчеры предлагали рейсам направляться в другие гавани из-за ЧП в Вашингтоне

© Getty Images / Andrew HarnikПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчеры на фоне авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона предлагали другим рейсам перенаправляться в другие воздушные гавани, в том числе в Балтимор или на авиабазу Эндрюс, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
"Можете ли вы пойти на Балтимор? Эндрюс?" - говорил авиадиспетчер.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Диспетчеры предупреждали вертолет о лайнере перед катастрофой в Вашингтоне
11:43
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал пассажирский лайнер.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Самолет Bombardier Global 5000 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом
06:19
 
Вашингтон (штат)БалтиморСШАНью-Йорк (город)В мире
 
 
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