https://ria.ru/20250130/ssha-1996350653.html

Диспетчеры предлагали рейсам другие гавани из-за ЧП в Вашингтоне

Диспетчеры предлагали рейсам другие гавани из-за ЧП в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025

Диспетчеры предлагали рейсам другие гавани из-за ЧП в Вашингтоне

Диспетчеры на фоне авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона предлагали другим рейсам перенаправляться в другие воздушные гавани, в том числе в Балтимор или на... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:44:00+03:00

2025-01-30T13:44:00+03:00

2025-01-30T13:54:00+03:00

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчеры на фоне авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона предлагали другим рейсам перенаправляться в другие воздушные гавани, в том числе в Балтимор или на авиабазу Эндрюс, следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."Можете ли вы пойти на Балтимор? Эндрюс?" - говорил авиадиспетчер.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал пассажирский лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996299576.html

https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242794.html

вашингтон (штат)

балтимор

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вашингтон (штат), балтимор, сша, нью-йорк (город), в мире