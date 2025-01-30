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Дайверы, предположительно, нашли черный ящик лайнера, упавшего в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
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11:58 30.01.2025 (обновлено: 12:09 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/ssha-1996310961.html
Дайверы, предположительно, нашли черный ящик лайнера, упавшего в Вашингтоне
Дайверы, предположительно, нашли черный ящик лайнера, упавшего в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
Дайверы, предположительно, нашли черный ящик лайнера, упавшего в Вашингтоне
Дайверы, предположительно, обнаружили один из двух черных ящиков самолета, упавшего в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:58:00+03:00
2025-01-30T12:09:00+03:00
вашингтон (штат)
в мире
сша
нью-йорк (город)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дайверы, предположительно, обнаружили один из двух черных ящиков самолета, упавшего в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS."Команда дайверов обнаружила, предположительно, один из двух самописцев самолета", - сообщил телеканал.Телеканал отмечает, что пока неясно, идет ли речь об устройстве, записывающем переговоры экипажа, или о черном ящике, на котором хранятся данные о полете.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа.Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242794.html
вашингтон (штат)
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вашингтон (штат), в мире, сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Вашингтон (штат), В мире, США, Нью-Йорк (город), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Дайверы, предположительно, нашли черный ящик лайнера, упавшего в Вашингтоне

CBS: дайверы, предположительно, нашли один черный ящик самолета в Вашингтоне

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дайверы, предположительно, обнаружили один из двух черных ящиков самолета, упавшего в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS.
"Команда дайверов обнаружила, предположительно, один из двух самописцев самолета", - сообщил телеканал.
Телеканал отмечает, что пока неясно, идет ли речь об устройстве, записывающем переговоры экипажа, или о черном ящике, на котором хранятся данные о полете.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа.
Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом
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Вашингтон (штат)В миреСШАНью-Йорк (город)Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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