https://ria.ru/20250130/ssha-1996310961.html

Дайверы, предположительно, нашли черный ящик лайнера, упавшего в Вашингтоне

Дайверы, предположительно, нашли черный ящик лайнера, упавшего в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025

Дайверы, предположительно, нашли черный ящик лайнера, упавшего в Вашингтоне

Дайверы, предположительно, обнаружили один из двух черных ящиков самолета, упавшего в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:58:00+03:00

2025-01-30T11:58:00+03:00

2025-01-30T12:09:00+03:00

вашингтон (штат)

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сша

нью-йорк (город)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дайверы, предположительно, обнаружили один из двух черных ящиков самолета, упавшего в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS."Команда дайверов обнаружила, предположительно, один из двух самописцев самолета", - сообщил телеканал.Телеканал отмечает, что пока неясно, идет ли речь об устройстве, записывающем переговоры экипажа, или о черном ящике, на котором хранятся данные о полете.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа.Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242794.html

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вашингтон (штат), в мире, сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном