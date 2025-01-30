https://ria.ru/20250130/ssha-1996295756.html
Диспетчер увидел огненный шар в небе после авиакатастрофы в Вашингтоне
Диспетчер увидел огненный шар в небе после авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
Диспетчер увидел огненный шар в небе после авиакатастрофы в Вашингтоне
Авиадиспетчер, работавший в момент авиакатастрофы над Вашингтоном, сразу после столкновения гражданского самолета с военным вертолетом увидел в небе огненный... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:27:00+03:00
2025-01-30T11:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авиадиспетчер, работавший в момент авиакатастрофы над Вашингтоном, сразу после столкновения гражданского самолета с военным вертолетом увидел в небе огненный шар, следует из аудиозаписи, расшифровку которой приводит телеканал NBC. "Скорее всего, это произошло на середине реки... Я просто увидел огненный шар, а потом он исчез. После их падения в реку я не видел ничего. Но столкновение произошло между CR-J (пассажирский самолет Bombardier CRJ700 - ред.) и вертолетом примерно в полумиле от посадочной полосы", - приводит телеканал текст записи слов диспетчера. Сразу после инцидента диспетчеры закрыли все взлетно-посадочные полосы аэропорта Рейгана, возле которого произошло столкновение, отмечает телеканал. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://rsport.ria.ru/20250130/vashington-1996286515.html
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сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире
США, Нью-Йорк (город), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире
Диспетчер увидел огненный шар в небе после авиакатастрофы в Вашингтоне
NBC: диспетчер после катастрофы над Вашингтоном увидел в небе огненный шар
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Авиадиспетчер, работавший в момент авиакатастрофы над Вашингтоном, сразу после столкновения гражданского самолета с военным вертолетом увидел в небе огненный шар, следует из аудиозаписи, расшифровку которой приводит телеканал NBC
.
"Скорее всего, это произошло на середине реки... Я просто увидел огненный шар, а потом он исчез. После их падения в реку я не видел ничего. Но столкновение произошло между CR-J (пассажирский самолет Bombardier CRJ700 - ред.) и вертолетом примерно в полумиле от посадочной полосы", - приводит телеканал текст записи слов диспетчера.
Сразу после инцидента диспетчеры закрыли все взлетно-посадочные полосы аэропорта Рейгана, возле которого произошло столкновение, отмечает телеканал.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США
в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке
, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.