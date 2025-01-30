https://ria.ru/20250130/ssha-1996295756.html

Диспетчер увидел огненный шар в небе после авиакатастрофы в Вашингтоне

Диспетчер увидел огненный шар в небе после авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025

Диспетчер увидел огненный шар в небе после авиакатастрофы в Вашингтоне

Авиадиспетчер, работавший в момент авиакатастрофы над Вашингтоном, сразу после столкновения гражданского самолета с военным вертолетом увидел в небе огненный... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:27:00+03:00

2025-01-30T11:27:00+03:00

2025-01-30T11:27:00+03:00

сша

нью-йорк (город)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авиадиспетчер, работавший в момент авиакатастрофы над Вашингтоном, сразу после столкновения гражданского самолета с военным вертолетом увидел в небе огненный шар, следует из аудиозаписи, расшифровку которой приводит телеканал NBC. "Скорее всего, это произошло на середине реки... Я просто увидел огненный шар, а потом он исчез. После их падения в реку я не видел ничего. Но столкновение произошло между CR-J (пассажирский самолет Bombardier CRJ700 - ред.) и вертолетом примерно в полумиле от посадочной полосы", - приводит телеканал текст записи слов диспетчера. Сразу после инцидента диспетчеры закрыли все взлетно-посадочные полосы аэропорта Рейгана, возле которого произошло столкновение, отмечает телеканал. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://rsport.ria.ru/20250130/vashington-1996286515.html

https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242794.html

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сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире