https://ria.ru/20250130/ssha-1996255658.html

Самолет во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части

Самолет во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части - РИА Новости, 30.01.2025

Самолет во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части

Самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом вблизи вашингтонского аэропорта имени Рейгана, сообщает телеканал NBC со ссылкой... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:58:00+03:00

2025-01-30T08:58:00+03:00

2025-01-30T08:58:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996254118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f010b63fdc6a5f9fcc6dae543868e8be.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом вблизи вашингтонского аэропорта имени Рейгана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники. "Самолет... разломился на две части", - говорится в публикации. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996249307.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета 2025-01-30T08:58 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном