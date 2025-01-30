https://ria.ru/20250130/ssha-1996255658.html
Самолет во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части
Самолет во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части - РИА Новости, 30.01.2025
Самолет во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части
Самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом вблизи вашингтонского аэропорта имени Рейгана, сообщает телеканал NBC со ссылкой... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:58:00+03:00
2025-01-30T08:58:00+03:00
2025-01-30T08:58:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом вблизи вашингтонского аэропорта имени Рейгана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники. "Самолет... разломился на две части", - говорится в публикации. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, она же сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что выясняет, пострадали ли россияне в ходе авиапроисшествия. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html
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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
2025-01-30T08:58
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PT0M13S
РИА Новости
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в мире, сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Нью-Йорк (город), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Самолет во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части
NBC: самолет разломился на две части при столкновении с военным вертолетом в США