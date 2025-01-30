https://ria.ru/20250130/ssha-1996244052.html
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета - РИА Новости, 30.01.2025
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета
Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:45:00+03:00
2025-01-30T06:45:00+03:00
2025-01-30T06:45:00+03:00
колумбия
рональд рейган
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает полиция американского столичного округа Колумбия в соцсети X. "Межведомственная поисково-спасательная операция проводится в реке Потомак после авиакатастрофы", – говорится в заявлении полиции. Официальные подробности и причины инцидента пока не раскрываются.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, рональд рейган, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Колумбия, Рональд Рейган, В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета
В США на реке Потомак развернули поисковую операцию после крушения самолета