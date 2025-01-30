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В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета

В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета - РИА Новости, 30.01.2025

В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета

Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:45:00+03:00

2025-01-30T06:45:00+03:00

2025-01-30T06:45:00+03:00

колумбия

рональд рейган

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает полиция американского столичного округа Колумбия в соцсети X. "Межведомственная поисково-спасательная операция проводится в реке Потомак после авиакатастрофы", – говорится в заявлении полиции. Официальные подробности и причины инцидента пока не раскрываются.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

колумбия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

колумбия, рональд рейган, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном