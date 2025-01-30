https://ria.ru/20250130/ssha-1996234849.html

Для размещения мигрантов в Гуантанамо переоборудуют поле для гольфа

Для размещения мигрантов в Гуантанамо переоборудуют поле для гольфа - РИА Новости, 30.01.2025

Для размещения мигрантов в Гуантанамо переоборудуют поле для гольфа

Переоборудование поля для гольфа на военной базе США в заливе Гуантанамо позволит разместить 6 тысяч нелегалов, которых будут отправлять туда по распоряжению... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T03:39:00+03:00

2025-01-30T03:39:00+03:00

2025-01-30T03:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Переоборудование поля для гольфа на военной базе США в заливе Гуантанамо позволит разместить 6 тысяч нелегалов, которых будут отправлять туда по распоряжению президента Дональда Трампа, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News. Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. "Залив Гуантанамо - место, которое создано для того, чтобы безопасно содержать мигрантов отдельно от граждан США. Поле для гольфа на базе ВМС в случае расширения даст дополнительно 6 тысяч мест, куда мигранты и нелегалы смогут отправиться", - сказал Хегсет. Ранее администрация президента уже объявляла о масштабной кампании по депортации мигрантов. В Белом доме подчеркнули, что планируют привлечь дополнительное финансирование для расширения центров задержания и депортации. В Гуантанамо находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.

https://ria.ru/20250124/ssha-1995396940.html

https://ria.ru/20240729/palestina-1962720826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гуантанамо (город), сша, дональд трамп, пит хегсет, барак обама, министерство обороны сша