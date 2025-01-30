https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996239824.html

Расчет "Града" уничтожил позиции ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет "Града" уничтожил позиции ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.01.2025

Расчет "Града" уничтожил позиции ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт и полевой склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:31:00+03:00

2025-01-30T05:31:00+03:00

2025-01-30T05:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

красноармейск

покровск

донбасс

днр

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ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт и полевой склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали в Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами противника, замаскированные в лесополосе, на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в ведомстве.При этом артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника. Контроль поражения цели и передачу координат местоположения противника осуществляли военнослужащие расчета БПЛА разведывательного подразделения группировки.Красноармейск (украинское название — Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Этот населенный пункт был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронте в ДНР: именно через него проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также город играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами теперь уже освобожденного Селидово.

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

красноармейск

покровск

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, красноармейск, покровск, донбасс, днр