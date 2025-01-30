Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Града" уничтожил позиции ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 30.01.2025 (обновлено: 05:39 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996239824.html
Расчет "Града" уничтожил позиции ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет "Града" уничтожил позиции ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.01.2025
Расчет "Града" уничтожил позиции ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт и полевой склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:31:00+03:00
2025-01-30T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
красноармейск
покровск
донбасс
днр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905937897_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2b129662a47eca35987c7c32fb719ded.jpg
ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт и полевой склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали в Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами противника, замаскированные в лесополосе, на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в ведомстве.При этом артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника. Контроль поражения цели и передачу координат местоположения противника осуществляли военнослужащие расчета БПЛА разведывательного подразделения группировки.Красноармейск (украинское название — Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Этот населенный пункт был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронте в ДНР: именно через него проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также город играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами теперь уже освобожденного Селидово.
https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html
красноармейск
покровск
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905937897_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c5701519ea435f0c0303d2aaddba243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, красноармейск, покровск, донбасс, днр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Красноармейск, Покровск, Донбасс, ДНР
Расчет "Града" уничтожил позиции ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт и полевой склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали в Минобороны.
«
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами противника, замаскированные в лесополосе, на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в ведомстве.
При этом артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника. Контроль поражения цели и передачу координат местоположения противника осуществляли военнослужащие расчета БПЛА разведывательного подразделения группировки.
Красноармейск (украинское название — Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Этот населенный пункт был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронте в ДНР: именно через него проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также город играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами теперь уже освобожденного Селидово.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО
Вчера, 19:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьКрасноармейскПокровскДонбассДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала