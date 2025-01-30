https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996239149.html

Российский снайпер рассказал об освобождении Великой Новоселки

Российский снайпер рассказал об освобождении Великой Новоселки - РИА Новости, 30.01.2025

Российский снайпер рассказал об освобождении Великой Новоселки

Командир снайперского взвода группировки "Восток" с позывным "Томча" рассказал РИА Новости, как российские снайперы расчищали путь для наступления штурмовых... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:15:00+03:00

2025-01-30T05:15:00+03:00

2025-01-30T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Командир снайперского взвода группировки "Восток" с позывным "Томча" рассказал РИА Новости, как российские снайперы расчищали путь для наступления штурмовых групп и других подразделений при освобождении Великой Новоселки в ДНР. Минобороны России сообщило об освобождении Великой Новоселки 27 января. "Мы вычислили все поставленные нам цели, которые мы должны были отработать, отработали по ним. Что облегчило путь для наших штурмовых подразделений, также и для союзных войск. И в ходе нашей работы, я так считаю, мы оказали непассивную помощь в наступательных действиях на Великую Новоселку", - сказал "Томча". Снайпер также рассказал о выполнении задачи непосредственно в населенном пункте. По его словам, снайперские пары работали скрытно, соблюдая при этом дистанцию, в том числе и между бойцами снайперской двойки, так как ВСУ постоянно вели наблюдение с помощью БПЛА. Проход в населенный пункт был очень тяжелым, поскольку противник постоянно вел артобстрел, применяя в том числе кассетные боеприпасы, добавил "Томча". По его словам, российских снайперов уберегла их скрытность: они старались перемещаться от здания к зданию. На заданных позициях снайперы определили вероятные пути отступления или наступления ВСУ, после чего стали ждать действий противника. "Они пытались ближе к утру перебраться через переправу, выйти из окружения, поскольку наши штурмовые подразделения их выдавливали непосредственно на переправу. Мы уже знали все дистанции, оставалось только делать поправку на винтовках на дальность, боковые поправки и нажимать на ударно-спусковой механизм... В ходе этой операции моей непосредственно группой было уничтожено три всушника", - рассказал "Томча". В какой-то момент, по его словам, ВСУ приблизительно вычислили район позиций российских снайперов. "Они вычислили нас, но поразить не смогли. Отправили к нам "Бабу-Ягу", бросило пару сбросов, отрабатывал танк в непосредственной близости в нашем направлении", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что выявить российских снайперов у ВСУ так и не получилось. Для успешного поражения целей в арсенале снайпера присутствует специальное оборудование, среди которых, тепловизор, дальномер, и анемометр – прибор для измерения скорости ветра. Все это увеличивает точность стрельбы. "Противника никогда нельзя недооценивать. Если противника будешь недооценивать, то это чревато непосредственно для тебя. И никогда не надо думать, что противник слабый. Он всегда противник. Надо его оценивать как себя самого... Лучше надеяться на то, что ты будешь хитрее, умнее в моменте выполнения задач", - заключил он.

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность