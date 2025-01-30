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Российский снайпер рассказал об освобождении Великой Новоселки - РИА Новости, 30.01.2025
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Российский снайпер рассказал об освобождении Великой Новоселки
Российский снайпер рассказал об освобождении Великой Новоселки - РИА Новости, 30.01.2025
Российский снайпер рассказал об освобождении Великой Новоселки
Командир снайперского взвода группировки "Восток" с позывным "Томча" рассказал РИА Новости, как российские снайперы расчищали путь для наступления штурмовых... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:15:00+03:00
2025-01-30T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Командир снайперского взвода группировки "Восток" с позывным "Томча" рассказал РИА Новости, как российские снайперы расчищали путь для наступления штурмовых групп и других подразделений при освобождении Великой Новоселки в ДНР. Минобороны России сообщило об освобождении Великой Новоселки 27 января. "Мы вычислили все поставленные нам цели, которые мы должны были отработать, отработали по ним. Что облегчило путь для наших штурмовых подразделений, также и для союзных войск. И в ходе нашей работы, я так считаю, мы оказали непассивную помощь в наступательных действиях на Великую Новоселку", - сказал "Томча". Снайпер также рассказал о выполнении задачи непосредственно в населенном пункте. По его словам, снайперские пары работали скрытно, соблюдая при этом дистанцию, в том числе и между бойцами снайперской двойки, так как ВСУ постоянно вели наблюдение с помощью БПЛА. Проход в населенный пункт был очень тяжелым, поскольку противник постоянно вел артобстрел, применяя в том числе кассетные боеприпасы, добавил "Томча". По его словам, российских снайперов уберегла их скрытность: они старались перемещаться от здания к зданию. На заданных позициях снайперы определили вероятные пути отступления или наступления ВСУ, после чего стали ждать действий противника. "Они пытались ближе к утру перебраться через переправу, выйти из окружения, поскольку наши штурмовые подразделения их выдавливали непосредственно на переправу. Мы уже знали все дистанции, оставалось только делать поправку на винтовках на дальность, боковые поправки и нажимать на ударно-спусковой механизм... В ходе этой операции моей непосредственно группой было уничтожено три всушника", - рассказал "Томча". В какой-то момент, по его словам, ВСУ приблизительно вычислили район позиций российских снайперов. "Они вычислили нас, но поразить не смогли. Отправили к нам "Бабу-Ягу", бросило пару сбросов, отрабатывал танк в непосредственной близости в нашем направлении", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что выявить российских снайперов у ВСУ так и не получилось. Для успешного поражения целей в арсенале снайпера присутствует специальное оборудование, среди которых, тепловизор, дальномер, и анемометр – прибор для измерения скорости ветра. Все это увеличивает точность стрельбы. "Противника никогда нельзя недооценивать. Если противника будешь недооценивать, то это чревато непосредственно для тебя. И никогда не надо думать, что противник слабый. Он всегда противник. Надо его оценивать как себя самого... Лучше надеяться на то, что ты будешь хитрее, умнее в моменте выполнения задач", - заключил он.
https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российский снайпер рассказал об освобождении Великой Новоселки

Командир "Томча": снайперы расчищали путь для освобождения Великой Новоселки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Командир снайперского взвода группировки "Восток" с позывным "Томча" рассказал РИА Новости, как российские снайперы расчищали путь для наступления штурмовых групп и других подразделений при освобождении Великой Новоселки в ДНР.
Минобороны России сообщило об освобождении Великой Новоселки 27 января.
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"Мы вычислили все поставленные нам цели, которые мы должны были отработать, отработали по ним. Что облегчило путь для наших штурмовых подразделений, также и для союзных войск. И в ходе нашей работы, я так считаю, мы оказали непассивную помощь в наступательных действиях на Великую Новоселку", - сказал "Томча".
Снайпер также рассказал о выполнении задачи непосредственно в населенном пункте. По его словам, снайперские пары работали скрытно, соблюдая при этом дистанцию, в том числе и между бойцами снайперской двойки, так как ВСУ постоянно вели наблюдение с помощью БПЛА. Проход в населенный пункт был очень тяжелым, поскольку противник постоянно вел артобстрел, применяя в том числе кассетные боеприпасы, добавил "Томча". По его словам, российских снайперов уберегла их скрытность: они старались перемещаться от здания к зданию.
На заданных позициях снайперы определили вероятные пути отступления или наступления ВСУ, после чего стали ждать действий противника. "Они пытались ближе к утру перебраться через переправу, выйти из окружения, поскольку наши штурмовые подразделения их выдавливали непосредственно на переправу. Мы уже знали все дистанции, оставалось только делать поправку на винтовках на дальность, боковые поправки и нажимать на ударно-спусковой механизм... В ходе этой операции моей непосредственно группой было уничтожено три всушника", - рассказал "Томча".
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В какой-то момент, по его словам, ВСУ приблизительно вычислили район позиций российских снайперов. "Они вычислили нас, но поразить не смогли. Отправили к нам "Бабу-Ягу", бросило пару сбросов, отрабатывал танк в непосредственной близости в нашем направлении", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что выявить российских снайперов у ВСУ так и не получилось.
Для успешного поражения целей в арсенале снайпера присутствует специальное оборудование, среди которых, тепловизор, дальномер, и анемометр – прибор для измерения скорости ветра. Все это увеличивает точность стрельбы.
"Противника никогда нельзя недооценивать. Если противника будешь недооценивать, то это чревато непосредственно для тебя. И никогда не надо думать, что противник слабый. Он всегда противник. Надо его оценивать как себя самого... Лучше надеяться на то, что ты будешь хитрее, умнее в моменте выполнения задач", - заключил он.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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