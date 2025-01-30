https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996233638.html
Систему противодействия дронам апробировали в подразделении БАРС "Сармат"
Систему противодействия дронам апробировали в подразделении БАРС "Сармат" - РИА Новости, 30.01.2025
Систему противодействия дронам апробировали в подразделении БАРС "Сармат"
Систему противодействия дронам "Ступор" успешно апробировали в подразделении БАРС "Сармат" в зоне СВО, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T03:19:00+03:00
2025-01-30T03:19:00+03:00
2025-01-30T03:19:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Систему противодействия дронам "Ступор" успешно апробировали в подразделении БАРС "Сармат" в зоне СВО, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов, добавив, что система хорошо зарекомендовала себя при защите от украинских беспилотников подразделений, мобильных групп, а также объектов инфраструктуры как в приграничье, так и внутри России. "По результатам испытаний программно-аппаратного комплекса системы "Ступор" в зоне спецоперации представителями БАРС "Сармат" был подписан итоговый протокол, подтверждающий качественную работу всех устройств. В ходе исследований возможностей комплекса были успешно обнаружены FPV-дроны на участке местности, а дальнейший полет БПЛА в сторону защищаемой территории был пресечен", - сказал Воронцов. Кроме того, специалисты компании разработали и внедрили систему передачи данных об обнаруженной радаром цели. Она напрямую передается в очки оператора в виде данных о координатах, высоте и скорости полета беспилотного воздушного судна. По словам собеседника агентства, апробацию также прошли носимые детекторы. "Была проверена и проанализирована их работа в различных условиях. Исходя из полученных результатов составлен протокол пожеланий заказчиков для дальнейшей работы и совершенствования комплексов", - отметил разработчик. "Комплексные системы противодействия FPV-дронам и БПЛА самолетного типа показывают высокую надежность на протяжении длительного времени эксплуатации в приграничных регионах России, а также при охране объектов различной инфраструктуры на территории центральной России", - добавил он. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Ступор" предназначен для управления средствами защиты и обнаружения беспилотных воздушных судов с целью пресечения дальнейшего полета на защищаемую территорию или объект. ПАК собирает, анализирует, систематизирует и сопоставляет информацию с периферийных устройств о событиях в воздушном пространстве в реальном времени, передавая ее на автоматизированное рабочее место оператора или в ситуационный центр.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995818697.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия
Систему противодействия дронам апробировали в подразделении БАРС "Сармат"
В зоне СВО успешно апробировали систему противодействия дронам "Ступор"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Систему противодействия дронам "Ступор" успешно апробировали в подразделении БАРС "Сармат" в зоне СВО, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов, добавив, что система хорошо зарекомендовала себя при защите от украинских беспилотников подразделений, мобильных групп, а также объектов инфраструктуры как в приграничье, так и внутри России.
"По результатам испытаний программно-аппаратного комплекса системы "Ступор" в зоне спецоперации представителями БАРС "Сармат" был подписан итоговый протокол, подтверждающий качественную работу всех устройств. В ходе исследований возможностей комплекса были успешно обнаружены FPV-дроны на участке местности, а дальнейший полет БПЛА в сторону защищаемой территории был пресечен", - сказал Воронцов.
Кроме того, специалисты компании разработали и внедрили систему передачи данных об обнаруженной радаром цели. Она напрямую передается в очки оператора в виде данных о координатах, высоте и скорости полета беспилотного воздушного судна.
По словам собеседника агентства, апробацию также прошли носимые детекторы. "Была проверена и проанализирована их работа в различных условиях. Исходя из полученных результатов составлен протокол пожеланий заказчиков для дальнейшей работы и совершенствования комплексов", - отметил разработчик.
"Комплексные системы противодействия FPV-дронам и БПЛА самолетного типа показывают высокую надежность на протяжении длительного времени эксплуатации в приграничных регионах России
, а также при охране объектов различной инфраструктуры на территории центральной России", - добавил он.
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Ступор" предназначен для управления средствами защиты и обнаружения беспилотных воздушных судов с целью пресечения дальнейшего полета на защищаемую территорию или объект.
ПАК собирает, анализирует, систематизирует и сопоставляет информацию с периферийных устройств о событиях в воздушном пространстве в реальном времени, передавая ее на автоматизированное рабочее место оператора или в ситуационный центр.