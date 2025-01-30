Существенная часть Часова Яра перешла под контроль ВС России, заявил Гагин
Гагин: ВС России контролируют значительную часть территории Часова Яра в ДНР
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская армия контролирует существенную часть территории Часова Яра (ДНР), противник готовился оставить город и выстроил эшелонированную оборону, поэтому зачистка продолжается, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Если говорить о Часовом Яре, сейчас наши войска существенную часть населенного пункта контролируют. Тот самый завод огнеупора под нашим контролем, это был самый сложный укрепрайон в населенном пункте", - заявил Гагин.
По его словам, после освобождения города и прилегающих к нему населенных пунктов откроется дорога "на взятие Краматорска и Славянска".
"Противник готовился, он постепенно отступал в самом населенном пункте, соответственно, у него была возможно формировать фортификационные сооружения для отступления. То есть сам штурм идет достаточно долго, потому что оборона достаточно эшелонированная. То есть они готовы были отступать, они понимали, что город потеряют. Поэтому они пока еще отходят на подготовленные позиции", - добавил собеседник агентства.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
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