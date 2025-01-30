https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996232599.html

Существенная часть Часова Яра перешла под контроль ВС России, заявил Гагин

Существенная часть Часова Яра перешла под контроль ВС России, заявил Гагин - РИА Новости, 30.01.2025

Существенная часть Часова Яра перешла под контроль ВС России, заявил Гагин

Российская армия контролирует существенную часть территории Часова Яра (ДНР), противник готовился оставить город и выстроил эшелонированную оборону, поэтому... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T02:51:00+03:00

2025-01-30T02:51:00+03:00

2025-01-30T02:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

краматорск

ян гагин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993247755_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_868fe3a9974ea6e6ea53b4c2f3b8dc9e.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская армия контролирует существенную часть территории Часова Яра (ДНР), противник готовился оставить город и выстроил эшелонированную оборону, поэтому зачистка продолжается, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. В середине января советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города. "Если говорить о Часовом Яре, сейчас наши войска существенную часть населенного пункта контролируют. Тот самый завод огнеупора под нашим контролем, это был самый сложный укрепрайон в населенном пункте", - заявил Гагин. По его словам, после освобождения города и прилегающих к нему населенных пунктов откроется дорога "на взятие Краматорска и Славянска". "Противник готовился, он постепенно отступал в самом населенном пункте, соответственно, у него была возможно формировать фортификационные сооружения для отступления. То есть сам штурм идет достаточно долго, потому что оборона достаточно эшелонированная. То есть они готовы были отступать, они понимали, что город потеряют. Поэтому они пока еще отходят на подготовленные позиции", - добавил собеседник агентства. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донбасс

краматорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донбасс, краматорск, ян гагин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность