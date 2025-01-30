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Существенная часть Часова Яра перешла под контроль ВС России, заявил Гагин - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:51 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996232599.html
Существенная часть Часова Яра перешла под контроль ВС России, заявил Гагин
Существенная часть Часова Яра перешла под контроль ВС России, заявил Гагин - РИА Новости, 30.01.2025
Существенная часть Часова Яра перешла под контроль ВС России, заявил Гагин
Российская армия контролирует существенную часть территории Часова Яра (ДНР), противник готовился оставить город и выстроил эшелонированную оборону, поэтому... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T02:51:00+03:00
2025-01-30T02:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
краматорск
ян гагин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская армия контролирует существенную часть территории Часова Яра (ДНР), противник готовился оставить город и выстроил эшелонированную оборону, поэтому зачистка продолжается, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. В середине января советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города. "Если говорить о Часовом Яре, сейчас наши войска существенную часть населенного пункта контролируют. Тот самый завод огнеупора под нашим контролем, это был самый сложный укрепрайон в населенном пункте", - заявил Гагин. По его словам, после освобождения города и прилегающих к нему населенных пунктов откроется дорога "на взятие Краматорска и Славянска". "Противник готовился, он постепенно отступал в самом населенном пункте, соответственно, у него была возможно формировать фортификационные сооружения для отступления. То есть сам штурм идет достаточно долго, потому что оборона достаточно эшелонированная. То есть они готовы были отступать, они понимали, что город потеряют. Поэтому они пока еще отходят на подготовленные позиции", - добавил собеседник агентства. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донбасс
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донецкая народная республика, донбасс, краматорск, ян гагин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Краматорск, Ян Гагин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Существенная часть Часова Яра перешла под контроль ВС России, заявил Гагин

Гагин: ВС России контролируют значительную часть территории Часова Яра в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская армия контролирует существенную часть территории Часова Яра (ДНР), противник готовился оставить город и выстроил эшелонированную оборону, поэтому зачистка продолжается, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
В середине января советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города.
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"Если говорить о Часовом Яре, сейчас наши войска существенную часть населенного пункта контролируют. Тот самый завод огнеупора под нашим контролем, это был самый сложный укрепрайон в населенном пункте", - заявил Гагин.
По его словам, после освобождения города и прилегающих к нему населенных пунктов откроется дорога "на взятие Краматорска и Славянска".
"Противник готовился, он постепенно отступал в самом населенном пункте, соответственно, у него была возможно формировать фортификационные сооружения для отступления. То есть сам штурм идет достаточно долго, потому что оборона достаточно эшелонированная. То есть они готовы были отступать, они понимали, что город потеряют. Поэтому они пока еще отходят на подготовленные позиции", - добавил собеседник агентства.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассКраматорскЯн ГагинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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