https://ria.ru/20250130/spetsoperatsiya-1996225401.html

Оператор БПЛА помог штурмовой группе продолжить наступление

Оператор БПЛА помог штурмовой группе продолжить наступление - РИА Новости, 30.01.2025

Оператор БПЛА помог штурмовой группе продолжить наступление

Оператор БПЛА Михаил Чернов помог штурмовой группе продолжить наступление, уничтожив пулеметный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:44:00+03:00

2025-01-30T00:44:00+03:00

2025-01-30T00:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Оператор БПЛА Михаил Чернов помог штурмовой группе продолжить наступление, уничтожив пулеметный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оператор беспилотных летательных аппаратов рядовой Михаил Чернов выполнял боевые задачи по поддержке российских военнослужащих при штурме укрепленных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков... Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный БПЛА к вылету, Михаил незамедлительно отправил его в район действия вражеских пулеметчиков. Оперативно обнаружив местоположение вражеского пулеметного расчета, Михаил Чернов прицельным попаданием дрона уничтожил его", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе боя штурмовая группа ВС РФ попала в огневую засаду - пулеметный расчет ВСУ, находясь на господствующей высоте и хорошо укрепленной позиции, сковал действия группы, заставив ее вести бой на неподготовленных позициях. "Грамотные и решительные действия рядового Михаила Чернова позволили продолжить наступление группы и выбить противника с важного опорного пункта", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины