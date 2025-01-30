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Оператор БПЛА помог штурмовой группе продолжить наступление - РИА Новости, 30.01.2025
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Оператор БПЛА помог штурмовой группе продолжить наступление
Оператор БПЛА помог штурмовой группе продолжить наступление - РИА Новости, 30.01.2025
Оператор БПЛА помог штурмовой группе продолжить наступление
Оператор БПЛА Михаил Чернов помог штурмовой группе продолжить наступление, уничтожив пулеметный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T00:44:00+03:00
2025-01-30T00:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Оператор БПЛА Михаил Чернов помог штурмовой группе продолжить наступление, уничтожив пулеметный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оператор беспилотных летательных аппаратов рядовой Михаил Чернов выполнял боевые задачи по поддержке российских военнослужащих при штурме укрепленных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков... Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный БПЛА к вылету, Михаил незамедлительно отправил его в район действия вражеских пулеметчиков. Оперативно обнаружив местоположение вражеского пулеметного расчета, Михаил Чернов прицельным попаданием дрона уничтожил его", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе боя штурмовая группа ВС РФ попала в огневую засаду - пулеметный расчет ВСУ, находясь на господствующей высоте и хорошо укрепленной позиции, сковал действия группы, заставив ее вести бой на неподготовленных позициях. "Грамотные и решительные действия рядового Михаила Чернова позволили продолжить наступление группы и выбить противника с важного опорного пункта", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Оператор БПЛА помог штурмовой группе продолжить наступление

Минобороны: оператор БПЛА Чернов помог штурмовой группе продолжить наступление

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА Суперкам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Оператор БПЛА Михаил Чернов помог штурмовой группе продолжить наступление, уничтожив пулеметный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оператор беспилотных летательных аппаратов рядовой Михаил Чернов выполнял боевые задачи по поддержке российских военнослужащих при штурме укрепленных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков... Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный БПЛА к вылету, Михаил незамедлительно отправил его в район действия вражеских пулеметчиков. Оперативно обнаружив местоположение вражеского пулеметного расчета, Михаил Чернов прицельным попаданием дрона уничтожил его", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе боя штурмовая группа ВС РФ попала в огневую засаду - пулеметный расчет ВСУ, находясь на господствующей высоте и хорошо укрепленной позиции, сковал действия группы, заставив ее вести бой на неподготовленных позициях.
"Грамотные и решительные действия рядового Михаила Чернова позволили продолжить наступление группы и выбить противника с важного опорного пункта", - сообщили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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