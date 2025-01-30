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В Вашингтоне рассказали о работе спасателей на месте авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025
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09:17 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/spasateli-1996262853.html
В Вашингтоне рассказали о работе спасателей на месте авиакатастрофы
В Вашингтоне рассказали о работе спасателей на месте авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025
В Вашингтоне рассказали о работе спасателей на месте авиакатастрофы
Спасательные работы на месте падения пассажирского лайнера и военного вертолета в реку Потомак в Вашингтоне проходят в крайне сложных условиях, сообщил... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:17:00+03:00
2025-01-30T09:17:00+03:00
в мире
сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Спасательные работы на месте падения пассажирского лайнера и военного вертолета в реку Потомак в Вашингтоне проходят в крайне сложных условиях, сообщил представитель местных властей. "Условия для спасателей чрезвычайно тяжелые. Холодно. Ветер на реке довольно сильный, что усложняет работу. Но они продолжают делать всё возможное, и мы принимаем меры, чтобы обеспечить их безопасность", – заявил он в ходе специального брифинга, посвященного мерам реагирования на авиакатастрофу. Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Канзаса с 64 людьми на борту, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки Потомак.
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в мире, сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В Вашингтоне рассказали о работе спасателей на месте авиакатастрофы

Спасатели в Вашингтоне работают в крайне тяжелых условиях из-за сильного ветра

© Getty Images / Andrew HarnikПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Спасательные работы на месте падения пассажирского лайнера и военного вертолета в реку Потомак в Вашингтоне проходят в крайне сложных условиях, сообщил представитель местных властей.
"Условия для спасателей чрезвычайно тяжелые. Холодно. Ветер на реке довольно сильный, что усложняет работу. Но они продолжают делать всё возможное, и мы принимаем меры, чтобы обеспечить их безопасность", – заявил он в ходе специального брифинга, посвященного мерам реагирования на авиакатастрофу.
Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Канзаса с 64 людьми на борту, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки Потомак.
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Самолет во время авиакатастрофы над Вашингтоном разломился на две части
08:58
 
В миреСШАСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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