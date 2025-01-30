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"Союзмультфильм" ответил на иск художницы Ярбусовой - РИА Новости, 30.01.2025
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13:14 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/sojuzmultfilm-1996344447.html
"Союзмультфильм" ответил на иск художницы Ярбусовой
"Союзмультфильм" ответил на иск художницы Ярбусовой - РИА Новости, 30.01.2025
"Союзмультфильм" ответил на иск художницы Ярбусовой
"Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на мультфильм "Ежик в тумане", согласно условиям договора, киностудия вправе использовать... РИА Новости, 30.01.2025
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2025-01-30T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на мультфильм "Ежик в тумане", согласно условиям договора, киностудия вправе использовать персонажа ленты для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования, заявили РИА Новости в пресс-службе киностудии, комментируя иск художника-постановщика картины Франчески Ярбусовой. Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, что Ярбусова подала иск о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация". Истец считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства. "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году. Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования", - рассказали в пресс-службе. Выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России. "Союзмультфильм" с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле, добавили на киностудии. В "Союзмультфильме" отметили, что проводят большую работу по сохранению наследия и организуют множество выставок, лекций, показов, которые рассказывают современному поколению о классике анимации. "Так, например, в октябре совместно с кинотеатром "Каро" мы проведем повторный прокат фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок", - отметили в пресс-службе. В сентябре 2024 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация" к 50-летнему юбилею этого мультфильма. Автор мультфильма, режиссер и художник Юрий Норштейн, по сообщениям СМИ, посчитал это "воровством".
https://ria.ru/20240408/multfilmy-1938508009.html
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технологии, москва, россия, юрий норштейн, союзмультфильм, госфильмофонд рф
Технологии, Москва, Россия, Юрий Норштейн, Союзмультфильм, Госфильмофонд РФ
"Союзмультфильм" ответил на иск художницы Ярбусовой

"Союзмультфильм" обладает исключительной лицензией на мультфильм "Ежик в тумане"

© Банк РоссииПамятная монета "Ёжик в тумане"
Памятная монета Ёжик в тумане - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Банк России
Памятная монета "Ёжик в тумане". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на мультфильм "Ежик в тумане", согласно условиям договора, киностудия вправе использовать персонажа ленты для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования, заявили РИА Новости в пресс-службе киностудии, комментируя иск художника-постановщика картины Франчески Ярбусовой.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, что Ярбусова подала иск о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация". Истец считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства.
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"Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году. Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования", - рассказали в пресс-службе.
Выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России. "Союзмультфильм" с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле, добавили на киностудии.
В "Союзмультфильме" отметили, что проводят большую работу по сохранению наследия и организуют множество выставок, лекций, показов, которые рассказывают современному поколению о классике анимации. "Так, например, в октябре совместно с кинотеатром "Каро" мы проведем повторный прокат фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок", - отметили в пресс-службе.
В сентябре 2024 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация" к 50-летнему юбилею этого мультфильма. Автор мультфильма, режиссер и художник Юрий Норштейн, по сообщениям СМИ, посчитал это "воровством".
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