https://ria.ru/20250130/sojuzmultfilm-1996344447.html

"Союзмультфильм" ответил на иск художницы Ярбусовой

"Союзмультфильм" ответил на иск художницы Ярбусовой - РИА Новости, 30.01.2025

"Союзмультфильм" ответил на иск художницы Ярбусовой

"Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на мультфильм "Ежик в тумане", согласно условиям договора, киностудия вправе использовать... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:14:00+03:00

2025-01-30T13:14:00+03:00

2025-01-30T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на мультфильм "Ежик в тумане", согласно условиям договора, киностудия вправе использовать персонажа ленты для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования, заявили РИА Новости в пресс-службе киностудии, комментируя иск художника-постановщика картины Франчески Ярбусовой. Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, что Ярбусова подала иск о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация". Истец считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства. "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году. Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования", - рассказали в пресс-службе. Выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России. "Союзмультфильм" с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле, добавили на киностудии. В "Союзмультфильме" отметили, что проводят большую работу по сохранению наследия и организуют множество выставок, лекций, показов, которые рассказывают современному поколению о классике анимации. "Так, например, в октябре совместно с кинотеатром "Каро" мы проведем повторный прокат фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок", - отметили в пресс-службе. В сентябре 2024 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация" к 50-летнему юбилею этого мультфильма. Автор мультфильма, режиссер и художник Юрий Норштейн, по сообщениям СМИ, посчитал это "воровством".

https://ria.ru/20240408/multfilmy-1938508009.html

https://ria.ru/20240115/soyuzmultfilm-1921380288.html

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