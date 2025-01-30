"Союзмультфильм" ответил на иск художницы Ярбусовой
"Союзмультфильм" обладает исключительной лицензией на мультфильм "Ежик в тумане"
© Банк РоссииПамятная монета "Ёжик в тумане"
© Банк России
Памятная монета "Ёжик в тумане". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на мультфильм "Ежик в тумане", согласно условиям договора, киностудия вправе использовать персонажа ленты для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования, заявили РИА Новости в пресс-службе киностудии, комментируя иск художника-постановщика картины Франчески Ярбусовой.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, что Ярбусова подала иск о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация". Истец считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства.
Названы самые любимые персонажи мультфильмов у россиян
8 апреля 2024, 10:18
"Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году. Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования", - рассказали в пресс-службе.
Выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России. "Союзмультфильм" с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле, добавили на киностудии.
В "Союзмультфильме" отметили, что проводят большую работу по сохранению наследия и организуют множество выставок, лекций, показов, которые рассказывают современному поколению о классике анимации. "Так, например, в октябре совместно с кинотеатром "Каро" мы проведем повторный прокат фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок", - отметили в пресс-службе.
В сентябре 2024 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация" к 50-летнему юбилею этого мультфильма. Автор мультфильма, режиссер и художник Юрий Норштейн, по сообщениям СМИ, посчитал это "воровством".
"Союзмультфильм" восстановит десять мультфильмов военных и послевоенных лет
15 января 2024, 11:02