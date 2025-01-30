https://ria.ru/20250130/soboleznovaniya-1996491837.html

Посольство России соболезнует в связи с жертвами авиакатастрофы в США

Посольство России соболезнует в связи с жертвами авиакатастрофы в США - РИА Новости, 30.01.2025

Посольство России соболезнует в связи с жертвами авиакатастрофы в США

Посольство РФ в США ближайшее время ожидает получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах в результате авиакатастрофы в небе над... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T21:10:00+03:00

2025-01-30T21:10:00+03:00

2025-01-30T21:24:00+03:00

россия

сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

вадим наумов

евгения шишкова

american airlines

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США ближайшее время ожидает получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, заявили в четверг в дипмиссии."В ближайшее время ожидаем получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах", - говорится в сообщении российского диппредставительства.В посольстве выразили глубокие соболезнования в связи с многочисленными унесенными жизнями в авиакатастрофе.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как заявлял директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вадим наумов, евгения шишкова, american airlines