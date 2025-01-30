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Посольство России соболезнует в связи с жертвами авиакатастрофы в США - РИА Новости, 30.01.2025
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21:10 30.01.2025 (обновлено: 21:24 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/soboleznovaniya-1996491837.html
Посольство России соболезнует в связи с жертвами авиакатастрофы в США
Посольство России соболезнует в связи с жертвами авиакатастрофы в США - РИА Новости, 30.01.2025
Посольство России соболезнует в связи с жертвами авиакатастрофы в США
Посольство РФ в США ближайшее время ожидает получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах в результате авиакатастрофы в небе над... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T21:10:00+03:00
2025-01-30T21:24:00+03:00
россия
сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
вадим наумов
евгения шишкова
american airlines
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США ближайшее время ожидает получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, заявили в четверг в дипмиссии."В ближайшее время ожидаем получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах", - говорится в сообщении российского диппредставительства.В посольстве выразили глубокие соболезнования в связи с многочисленными унесенными жизнями в авиакатастрофе.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как заявлял директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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россия, сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вадим наумов, евгения шишкова, american airlines
Россия, США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Вадим Наумов, Евгения Шишкова, American Airlines
Посольство России соболезнует в связи с жертвами авиакатастрофы в США

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с жертвами авиакатастрофы в США

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США ближайшее время ожидает получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, заявили в четверг в дипмиссии.
«
"В ближайшее время ожидаем получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах", - говорится в сообщении российского диппредставительства.
В посольстве выразили глубокие соболезнования в связи с многочисленными унесенными жизнями в авиакатастрофе.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как заявлял директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США
Вчера, 19:30
 
РоссияСШАСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВадим НаумовЕвгения ШишковаAmerican Airlines
 
 
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