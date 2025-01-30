Посольство России соболезнует в связи с жертвами авиакатастрофы в США
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с жертвами авиакатастрофы в США
© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США ближайшее время ожидает получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, заявили в четверг в дипмиссии.
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"В ближайшее время ожидаем получения сведений от государственного департамента о погибших россиянах", - говорится в сообщении российского диппредставительства.
В посольстве выразили глубокие соболезнования в связи с многочисленными унесенными жизнями в авиакатастрофе.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как заявлял директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе, в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.