https://ria.ru/20250130/snajper-1996453916.html
Сербский снайпер призвал поддержать сбор средств для нужд СВО
Сербский снайпер призвал поддержать сбор средств для нужд СВО - РИА Новости, 30.01.2025
Сербский снайпер призвал поддержать сбор средств для нужд СВО
Сербский снайпер, участник СВО, Деян Берич призвал поддержать сбор средств для нужд СВО ко Дню защитника Отечества, чтобы закупить к празднику вещи, необходимые РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:50:00+03:00
2025-01-30T17:50:00+03:00
2025-01-30T17:50:00+03:00
безопасность
донецкая народная республика
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сербский снайпер, участник СВО, Деян Берич призвал поддержать сбор средств для нужд СВО ко Дню защитника Отечества, чтобы закупить к празднику вещи, необходимые российским воинам на передовой, сообщили в Народном фронте. "Я на постоянной связи с ребятами на передовой, и все, что им необходимо сейчас, это квадрокоптеры, средства защиты от вражеских беспилотников, РЭБы, детекторы дронов. Поэтому средства, собранные в рамках сбора, будут направлены на покупку необходимой техники… Наша задача – помочь бойцам выстоять и с минимальными потерями вернуться домой", – сказал Берич. Как сообщили в Народном фронте, военнослужащим передадут комплекты техники, которая в сочетании с внедорожниками от Минпромторга будет способствовать более эффективному решению задач. "На собранные в рамках сбора деньги для бойцов будут закуплены разведывательные беспилотники, FPV-дроны, детекторы дронов, средства РЭБ, индивидуальные аптечки", - отметили в общероссийском общественном движении. Деян Берич присоединился к вооружённым формированиям самопровозглашённой ДНР в 2014 году, став одним из первых иностранных добровольцев, принявших участие в боевых действиях в ДНР на стороне повстанцев. Позже снайперу было присвоено воинское звание майор. Был награжден медалью "За возвращение Крыма". В декабре 2023 года вошел в состав команды поддержки Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.
https://ria.ru/20250130/svo-1996352920.html
https://ria.ru/20250130/vsu-1996319857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Сербский снайпер призвал поддержать сбор средств для нужд СВО
Сербский снайпер Берич призвал поддержать сбор средств для нужд СВО к 23 февраля