В Словакии задержали гражданина Украины из-за угрозы госпереворота
Denník N: полиция в Словакии задержала украинца из-за угрозы госпереворота
Полиция в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 янв — РИА Новости. В Словакии полиция задержала украинца из-за возможной угрозы госпереворота, сообщило словацкое издание Denník N.
"Полиция задержала одного человека в связи с возможной угрозой государственного переворота. Глава полиции Яна Машкарова без подробностей сообщила, что речь идет о гражданине Украины, который должен быть в самое ближайшее время выдворен", — говорится в сообщении.
На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация. На этом фоне Владимир Зеленский поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".
Фицо, в свою очередь, назвал комментарий главы киевского режима абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, — украинцы.
Он также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.
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