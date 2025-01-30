https://ria.ru/20250130/slovakiya-1996393466.html

В Словакии задержали гражданина Украины из-за угрозы госпереворота

В Словакии задержали гражданина Украины из-за угрозы госпереворота - РИА Новости, 30.01.2025

В Словакии задержали гражданина Украины из-за угрозы госпереворота

В Словакии полиция задержала украинца из-за возможной угрозы госпереворота, сообщило словацкое издание Denník N. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:01:00+03:00

2025-01-30T16:01:00+03:00

2025-01-30T16:42:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 30 янв — РИА Новости. В Словакии полиция задержала украинца из-за возможной угрозы госпереворота, сообщило словацкое издание Denník N."Полиция задержала одного человека в связи с возможной угрозой государственного переворота. Глава полиции Яна Машкарова без подробностей сообщила, что речь идет о гражданине Украины, который должен быть в самое ближайшее время выдворен", — говорится в сообщении.На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация. На этом фоне Владимир Зеленский поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".Фицо, в свою очередь, назвал комментарий главы киевского режима абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, — украинцы.Он также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.

https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html

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