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В Словакии задержали гражданина Украины из-за угрозы госпереворота - РИА Новости, 30.01.2025
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16:01 30.01.2025 (обновлено: 16:42 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/slovakiya-1996393466.html
В Словакии задержали гражданина Украины из-за угрозы госпереворота
В Словакии задержали гражданина Украины из-за угрозы госпереворота - РИА Новости, 30.01.2025
В Словакии задержали гражданина Украины из-за угрозы госпереворота
В Словакии полиция задержала украинца из-за возможной угрозы госпереворота, сообщило словацкое издание Denník N. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:01:00+03:00
2025-01-30T16:42:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 30 янв — РИА Новости. В Словакии полиция задержала украинца из-за возможной угрозы госпереворота, сообщило словацкое издание Denník N."Полиция задержала одного человека в связи с возможной угрозой государственного переворота. Глава полиции Яна Машкарова без подробностей сообщила, что речь идет о гражданине Украины, который должен быть в самое ближайшее время выдворен", — говорится в сообщении.На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация. На этом фоне Владимир Зеленский поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".Фицо, в свою очередь, назвал комментарий главы киевского режима абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, — украинцы.Он также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.
https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html
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в мире, украина, словакия
В мире, Украина, Словакия
В Словакии задержали гражданина Украины из-за угрозы госпереворота

Denník N: полиция в Словакии задержала украинца из-за угрозы госпереворота

© Фото : Polícia Slovenskej republikyПолиция в Словакии
Полиция в Словакии - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Polícia Slovenskej republiky
Полиция в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 янв — РИА Новости. В Словакии полиция задержала украинца из-за возможной угрозы госпереворота, сообщило словацкое издание Denník N.
"Полиция задержала одного человека в связи с возможной угрозой государственного переворота. Глава полиции Яна Машкарова без подробностей сообщила, что речь идет о гражданине Украины, который должен быть в самое ближайшее время выдворен", — говорится в сообщении.
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На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация. На этом фоне Владимир Зеленский поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".
Фицо, в свою очередь, назвал комментарий главы киевского режима абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, — украинцы.
Он также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.
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