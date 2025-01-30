Около 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнес СКФО с помощью МСП Банка
Примерно 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнесмен СКФО через МСП Банк
© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) привлек по итогам 2024 года при помощи МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, около 13,8 миллиарда рублей на развитие предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба КМСП.
В корпорации подчеркнули, что данный показатель на 24% больше, чем по итогам 2023 года. Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Ставропольский Край (3,3 миллиарда рублей), Республика Дагестан (3,2 миллиарда рублей), Кабардино-Балкарская Республика (около 2,2 миллиарда рублей), Чеченская Республика (2 миллиарда рублей).
МСП Банк и ФРТ запустили льготное кредитование для новых регионов
22 ноября 2024, 16:49
"В логике нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" меры поддержки бизнеса должны быть трансформированы в инструменты развития. МСП Банк участвует в реализации всех льготных программ кредитования МСП, при этом особое внимание будет уделяться бизнесу, чей вклад в развитие экономики региона станет наиболее ощутим", – пояснил генеральный директор КМСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, малый и средний бизнес – один из важнейших драйверов развития Северного Кавказа.
"Наша главная задача как института развития заключается в таргетированном и проактивном предоставлении линейки кредитно-гарантийных продуктов предпринимателям СКФО, особенно тем, кто развивает бизнес в приоритетных отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, туризме, в сфере инноваций", – цитирует пресс-служба КМСП Подберезняка.
Благодаря привлеченному в дочернем банке Корпорации МСП финансированию предприятие "Бумфа Групп" из Карачаево-Черкесии запустило новую линию производства гигиенических средств. Кредитная линия в размере 500 миллионов рублей была открыта предприятию на три года по льготной ставке по программе поддержки высокотехнологичных МСП.
В Республике Ингушетия при поддержке банка запустилось производство алюминиевых сплавов методом литья: проект "ЗАС РИАЛ". Кредит в размере 347 миллионов рублей был предоставлен по льготной ставке сроком на 10 лет. При этом общий бюджет проекта оценивается в 536 миллионов рублей.
МСП Банк открыл кредитную линию в размере 80 миллионов рублей на 10 лет для модернизации гостиничного комплекса "Виктория Отель энд Спа" в Республике Дагестан. Привлеченное финансирование планируется направить на строительство четырех модульных номерных корпусов и три отдельных модульных домов-студий. Также запланировано строительство СПА-центра и благоустройство территории (в том числе установление глэмпингов, беседок).