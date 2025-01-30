Рейтинг@Mail.ru
Около 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнес СКФО с помощью МСП Банка - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:18 30.01.2025 (обновлено: 14:23 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/skfo-1996345876.html
Около 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнес СКФО с помощью МСП Банка
Около 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнес СКФО с помощью МСП Банка - РИА Новости, 30.01.2025
Около 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнес СКФО с помощью МСП Банка
Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) привлек по итогам 2024 года при помощи МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:18:00+03:00
2025-01-30T14:23:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
ставропольский край
северный кавказ
скфо
иван подберезняк
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380385_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_b5883e9837026ff0c701e5445b32f878.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) привлек по итогам 2024 года при помощи МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, около 13,8 миллиарда рублей на развитие предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба КМСП. В корпорации подчеркнули, что данный показатель на 24% больше, чем по итогам 2023 года. Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Ставропольский Край (3,3 миллиарда рублей), Республика Дагестан (3,2 миллиарда рублей), Кабардино-Балкарская Республика (около 2,2 миллиарда рублей), Чеченская Республика (2 миллиарда рублей)."В логике нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" меры поддержки бизнеса должны быть трансформированы в инструменты развития. МСП Банк участвует в реализации всех льготных программ кредитования МСП, при этом особое внимание будет уделяться бизнесу, чей вклад в развитие экономики региона станет наиболее ощутим", – пояснил генеральный директор КМСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, малый и средний бизнес – один из важнейших драйверов развития Северного Кавказа. "Наша главная задача как института развития заключается в таргетированном и проактивном предоставлении линейки кредитно-гарантийных продуктов предпринимателям СКФО, особенно тем, кто развивает бизнес в приоритетных отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, туризме, в сфере инноваций", – цитирует пресс-служба КМСП Подберезняка. Благодаря привлеченному в дочернем банке Корпорации МСП финансированию предприятие "Бумфа Групп" из Карачаево-Черкесии запустило новую линию производства гигиенических средств. Кредитная линия в размере 500 миллионов рублей была открыта предприятию на три года по льготной ставке по программе поддержки высокотехнологичных МСП. В Республике Ингушетия при поддержке банка запустилось производство алюминиевых сплавов методом литья: проект "ЗАС РИАЛ". Кредит в размере 347 миллионов рублей был предоставлен по льготной ставке сроком на 10 лет. При этом общий бюджет проекта оценивается в 536 миллионов рублей. МСП Банк открыл кредитную линию в размере 80 миллионов рублей на 10 лет для модернизации гостиничного комплекса "Виктория Отель энд Спа" в Республике Дагестан. Привлеченное финансирование планируется направить на строительство четырех модульных номерных корпусов и три отдельных модульных домов-студий. Также запланировано строительство СПА-центра и благоустройство территории (в том числе установление глэмпингов, беседок).
https://ria.ru/20241122/kreditovanie-1985238548.html
https://ria.ru/20250129/biznes-1995938151.html
ставропольский край
северный кавказ
скфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380385_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0db2da3331ddf46f5da37a5908019fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , ставропольский край, северный кавказ, скфо, иван подберезняк, александр исаевич, мсп банк, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Ставропольский край, Северный Кавказ, СКФО, Иван Подберезняк, Александр Исаевич, МСП Банк, Корпорация МСП
Около 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнес СКФО с помощью МСП Банка

Примерно 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнесмен СКФО через МСП Банк

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) привлек по итогам 2024 года при помощи МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, около 13,8 миллиарда рублей на развитие предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба КМСП.
В корпорации подчеркнули, что данный показатель на 24% больше, чем по итогам 2023 года. Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Ставропольский Край (3,3 миллиарда рублей), Республика Дагестан (3,2 миллиарда рублей), Кабардино-Балкарская Республика (около 2,2 миллиарда рублей), Чеченская Республика (2 миллиарда рублей).
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
МСП Банк и ФРТ запустили льготное кредитование для новых регионов
22 ноября 2024, 16:49
"В логике нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" меры поддержки бизнеса должны быть трансформированы в инструменты развития. МСП Банк участвует в реализации всех льготных программ кредитования МСП, при этом особое внимание будет уделяться бизнесу, чей вклад в развитие экономики региона станет наиболее ощутим", – пояснил генеральный директор КМСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, малый и средний бизнес – один из важнейших драйверов развития Северного Кавказа.
"Наша главная задача как института развития заключается в таргетированном и проактивном предоставлении линейки кредитно-гарантийных продуктов предпринимателям СКФО, особенно тем, кто развивает бизнес в приоритетных отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, туризме, в сфере инноваций", – цитирует пресс-служба КМСП Подберезняка.
Благодаря привлеченному в дочернем банке Корпорации МСП финансированию предприятие "Бумфа Групп" из Карачаево-Черкесии запустило новую линию производства гигиенических средств. Кредитная линия в размере 500 миллионов рублей была открыта предприятию на три года по льготной ставке по программе поддержки высокотехнологичных МСП.
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Малый бизнес получил 4,6 млрд рублей льготной лизинговой поддержки
Вчера, 10:30
В Республике Ингушетия при поддержке банка запустилось производство алюминиевых сплавов методом литья: проект "ЗАС РИАЛ". Кредит в размере 347 миллионов рублей был предоставлен по льготной ставке сроком на 10 лет. При этом общий бюджет проекта оценивается в 536 миллионов рублей.
МСП Банк открыл кредитную линию в размере 80 миллионов рублей на 10 лет для модернизации гостиничного комплекса "Виктория Отель энд Спа" в Республике Дагестан. Привлеченное финансирование планируется направить на строительство четырех модульных номерных корпусов и три отдельных модульных домов-студий. Также запланировано строительство СПА-центра и благоустройство территории (в том числе установление глэмпингов, беседок).
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаСтавропольский крайСеверный КавказСКФОИван ПодберезнякАлександр ИсаевичМСП БанкКорпорация МСП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала