https://ria.ru/20250130/skfo-1996345876.html

Около 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнес СКФО с помощью МСП Банка

Около 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнес СКФО с помощью МСП Банка - РИА Новости, 30.01.2025

Около 13,8 млрд рублей на развитие получил бизнес СКФО с помощью МСП Банка

Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) привлек по итогам 2024 года при помощи МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:18:00+03:00

2025-01-30T13:18:00+03:00

2025-01-30T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) привлек по итогам 2024 года при помощи МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, около 13,8 миллиарда рублей на развитие предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба КМСП. В корпорации подчеркнули, что данный показатель на 24% больше, чем по итогам 2023 года. Лидерами среди регионов по объему привлеченного финансирования стали Ставропольский Край (3,3 миллиарда рублей), Республика Дагестан (3,2 миллиарда рублей), Кабардино-Балкарская Республика (около 2,2 миллиарда рублей), Чеченская Республика (2 миллиарда рублей)."В логике нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" меры поддержки бизнеса должны быть трансформированы в инструменты развития. МСП Банк участвует в реализации всех льготных программ кредитования МСП, при этом особое внимание будет уделяться бизнесу, чей вклад в развитие экономики региона станет наиболее ощутим", – пояснил генеральный директор КМСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, малый и средний бизнес – один из важнейших драйверов развития Северного Кавказа. "Наша главная задача как института развития заключается в таргетированном и проактивном предоставлении линейки кредитно-гарантийных продуктов предпринимателям СКФО, особенно тем, кто развивает бизнес в приоритетных отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, туризме, в сфере инноваций", – цитирует пресс-служба КМСП Подберезняка. Благодаря привлеченному в дочернем банке Корпорации МСП финансированию предприятие "Бумфа Групп" из Карачаево-Черкесии запустило новую линию производства гигиенических средств. Кредитная линия в размере 500 миллионов рублей была открыта предприятию на три года по льготной ставке по программе поддержки высокотехнологичных МСП. В Республике Ингушетия при поддержке банка запустилось производство алюминиевых сплавов методом литья: проект "ЗАС РИАЛ". Кредит в размере 347 миллионов рублей был предоставлен по льготной ставке сроком на 10 лет. При этом общий бюджет проекта оценивается в 536 миллионов рублей. МСП Банк открыл кредитную линию в размере 80 миллионов рублей на 10 лет для модернизации гостиничного комплекса "Виктория Отель энд Спа" в Республике Дагестан. Привлеченное финансирование планируется направить на строительство четырех модульных номерных корпусов и три отдельных модульных домов-студий. Также запланировано строительство СПА-центра и благоустройство территории (в том числе установление глэмпингов, беседок).

https://ria.ru/20241122/kreditovanie-1985238548.html

https://ria.ru/20250129/biznes-1995938151.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , ставропольский край, северный кавказ, скфо, иван подберезняк, александр исаевич, мсп банк, корпорация мсп