https://ria.ru/20250130/sk-1996366603.html

В Подмосковье мужчине предъявили обвинение в изнасиловании двух девочек

В Подмосковье мужчине предъявили обвинение в изнасиловании двух девочек - РИА Новости, 30.01.2025

В Подмосковье мужчине предъявили обвинение в изнасиловании двух девочек

Следователи предъявили обвинение уроженцу Брянской области в изнасиловании и других половых преступлениях против двух девочек в Орехово-Зуево, сообщается в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:33:00+03:00

2025-01-30T14:33:00+03:00

2025-01-30T14:33:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

брянская область

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение уроженцу Брянской области в изнасиловании и других половых преступлениях против двух девочек в Орехово-Зуево, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее 34-летнего уроженца Брянской области задержали по подозрению в изнасиловании и надругательстве над двумя девочками в Орехово-Зуево. Накануне местный горсуд сообщил РИА Новости, что мужчина арестован. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 34-летнему уроженцу Брянской области предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек (пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ - изнасилование, пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера, ч. 1 ст. 135 УК РФ - развратные действия). По ходатайству следствия судом он арестован до 28 марта 2025 года", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в январе фигурант в заброшенном здании в Орехово-Зуево надругался над малолетней девочкой, а также совершил развратные действия и изнасиловал другую девочку.

https://ria.ru/20250130/vladivostok-1996335205.html

https://ria.ru/20250127/srok-1995763733.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), брянская область, следственный комитет россии (ск рф)