https://ria.ru/20250130/sirius-1996473144.html

В Сириусе создали штаб для мониторинга экологии после ЧП с мазутом

В Сириусе создали штаб для мониторинга экологии после ЧП с мазутом - РИА Новости, 30.01.2025

В Сириусе создали штаб для мониторинга экологии после ЧП с мазутом

Штаб для мониторинга экологической ситуации создан на федеральной территории Сириус после инцидента с мазутом, разлив которого произошёл в результате крушения... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:47:00+03:00

2025-01-30T18:47:00+03:00

2025-01-30T18:47:00+03:00

происшествия

керченский пролив

севастополь

тамань (станица)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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СИРИУС, 30 янв – РИА Новости. Штаб для мониторинга экологической ситуации создан на федеральной территории Сириус после инцидента с мазутом, разлив которого произошёл в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе администрации федеральной территории (ФТ). В состав штаба вошли сотрудники администрации Сириуса и регионального главка МЧС, специалисты Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета "Сириус", МКУ "Парки ФТ", "Сириус ФТ 24", ученые Природного орнитологического парка, который располагается в Имеретинской низменности. "Штаб будет координировать работу по мониторингу береговой полосы федеральной территории Сириус на предмет выявления последствий разлива нефтепродуктов. Это позволит, во-первых, держать ситуацию на контроле, а во-вторых, проверить достоверность всех сообщений, распространяемых в социальных сетях о появлении в море мазутных пятен и массовой гибели птиц, которые зачастую оказываются недостоверными", - говорится в Telegram-канале "Сириус Сегодня". Отмечается, что за последний месяц специалисты Сириуса оказали ветеринарную помощь 104 птицам. "Для мониторинга и проверки состояния воды в акватории ежедневно задействуют 27 судов. На протяжении указанного периода не было зафиксировано следов нефтепродуктов в воде, что свидетельствует о стабильной экологической ситуации", - дополнили в пресс-службе ФТ. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250117/mazut-1994190725.html

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

керченский пролив

севастополь

тамань (станица)

россия

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происшествия, керченский пролив, севастополь, тамань (станица), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия