В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана
SVT: в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику
Иракский иммигрант Салван Момика. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику, сообщил телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей и источники.
"Сжигатель Корана Салван Момика был застрелен <…> в Седертелье в среду поздно вечером", — говорится в материале.
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Суд Стокгольма должен был вынести ему приговор по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку в четверг.
Представитель пресс-службы полиции Даниэль Викдаль заявил, что в среду вечером полицию и скорую помощь вызвали в район Седертелье после стрельбы. В квартире нашли застреленного мужчину. Источники уточнили, что им оказался 38-летний Момика.
Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования убийства.
По данным газеты Expressen, незадолго до стрельбы Момика вел трансляцию в TikTok. События частично могли попасть в прямой эфир.
Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года.
Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании.
Организация исламского сотрудничества и многие ее члены резко осудили сожжение Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
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