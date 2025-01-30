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В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана - РИА Новости, 30.01.2025
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12:29 30.01.2025 (обновлено: 13:49 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/shvetsija-1996326663.html
В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана
В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана - РИА Новости, 30.01.2025
В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана
В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику, сообщил телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей и источники. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:29:00+03:00
2025-01-30T13:49:00+03:00
в мире
швеция
стокгольм (город)
ирак
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику, сообщил телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей и источники."Сжигатель Корана Салван Момика был застрелен &lt;…&gt; в Седертелье в среду поздно вечером", — говорится в материале.Суд Стокгольма должен был вынести ему приговор по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку в четверг.Представитель пресс-службы полиции Даниэль Викдаль заявил, что в среду вечером полицию и скорую помощь вызвали в район Седертелье после стрельбы. В квартире нашли застреленного мужчину. Источники уточнили, что им оказался 38-летний Момика.Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования убийства.По данным газеты Expressen, незадолго до стрельбы Момика вел трансляцию в TikTok. События частично могли попасть в прямой эфир.Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены резко осудили сожжение Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
https://ria.ru/20231207/daniya-1914482800.html
https://ria.ru/20250129/shvetsija-1996176566.html
https://ria.ru/20241006/strelba-1976638338.html
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в мире, швеция, стокгольм (город), ирак, организация исламского сотрудничества
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Ирак, Организация исламского сотрудничества
В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

SVT: в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику

CC BY-SA 4.0 / Frankie Fouganthin / Иракский иммигрант Салван Момика
Иракский иммигрант Салван Момика - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Frankie Fouganthin /
Иракский иммигрант Салван Момика. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику, сообщил телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей и источники.
"Сжигатель Корана Салван Момика был застрелен <…> в Седертелье в среду поздно вечером", — говорится в материале.
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Суд Стокгольма должен был вынести ему приговор по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку в четверг.
Представитель пресс-службы полиции Даниэль Викдаль заявил, что в среду вечером полицию и скорую помощь вызвали в район Седертелье после стрельбы. В квартире нашли застреленного мужчину. Источники уточнили, что им оказался 38-летний Момика.
Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования убийства.
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По данным газеты Expressen, незадолго до стрельбы Момика вел трансляцию в TikTok. События частично могли попасть в прямой эфир.
Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года.
Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании.
Организация исламского сотрудничества и многие ее члены резко осудили сожжение Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
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