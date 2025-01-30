https://ria.ru/20250130/shvetsija-1996326663.html

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана - РИА Новости, 30.01.2025

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику, сообщил телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей и источники. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:29:00+03:00

2025-01-30T12:29:00+03:00

2025-01-30T13:49:00+03:00

в мире

швеция

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ирак

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику, сообщил телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей и источники."Сжигатель Корана Салван Момика был застрелен <…> в Седертелье в среду поздно вечером", — говорится в материале.Суд Стокгольма должен был вынести ему приговор по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку в четверг.Представитель пресс-службы полиции Даниэль Викдаль заявил, что в среду вечером полицию и скорую помощь вызвали в район Седертелье после стрельбы. В квартире нашли застреленного мужчину. Источники уточнили, что им оказался 38-летний Момика.Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования убийства.По данным газеты Expressen, незадолго до стрельбы Момика вел трансляцию в TikTok. События частично могли попасть в прямой эфир.Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены резко осудили сожжение Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.

https://ria.ru/20231207/daniya-1914482800.html

https://ria.ru/20250129/shvetsija-1996176566.html

https://ria.ru/20241006/strelba-1976638338.html

швеция

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ирак

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Варвара Скокшина

в мире, швеция, стокгольм (город), ирак, организация исламского сотрудничества