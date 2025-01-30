https://ria.ru/20250130/shtraf-1996241576.html

WhatsApp грозит штраф за отказ локализовать данные россиян

WhatsApp грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 30.01.2025

WhatsApp грозит штраф за отказ локализовать данные россиян

Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta*) грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, мировой судья РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:59:00+03:00

2025-01-30T05:59:00+03:00

2025-01-30T05:59:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta*) грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол 5 февраля, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка Таганского района Москвы. "Зарегистрирован протокол, составленный по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении WhatsApp LLC, рассмотрение назначено на 5 февраля", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей. Аналогичный протокол будет рассмотрен в отношении компании владельца-сайта знакомств Tinder - Match Group, LLC и музыкального сервиса Spotify. Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990892140.html

https://ria.ru/20241213/viber-1989143770.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, москва, whatsapp inc.