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WhatsApp грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 30.01.2025
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WhatsApp грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
WhatsApp грозит штраф за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 30.01.2025
WhatsApp грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta*) грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, мировой судья РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:59:00+03:00
2025-01-30T05:59:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta*) грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол 5 февраля, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка Таганского района Москвы. "Зарегистрирован протокол, составленный по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении WhatsApp LLC, рассмотрение назначено на 5 февраля", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей. Аналогичный протокол будет рассмотрен в отношении компании владельца-сайта знакомств Tinder - Match Group, LLC и музыкального сервиса Spotify. Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990892140.html
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технологии, россия, москва, whatsapp inc.
Технологии, Россия, Москва, WhatsApp Inc.
WhatsApp грозит штраф за отказ локализовать данные россиян

WhatsApp грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta*) грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол 5 февраля, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка Таганского района Москвы.
"Зарегистрирован протокол, составленный по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении WhatsApp LLC, рассмотрение назначено на 5 февраля", - сказала собеседница агентства.
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Санкция статьи предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей.
Аналогичный протокол будет рассмотрен в отношении компании владельца-сайта знакомств Tinder - Match Group, LLC и музыкального сервиса Spotify.
Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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