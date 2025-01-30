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Суд в Москве оштрафовал студента за нацистские эмодзи в Telegram - РИА Новости, 30.01.2025
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05:53 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/shtraf-1996241202.html
Суд в Москве оштрафовал студента за нацистские эмодзи в Telegram
Суд в Москве оштрафовал студента за нацистские эмодзи в Telegram - РИА Новости, 30.01.2025
Суд в Москве оштрафовал студента за нацистские эмодзи в Telegram
Столичный суд оштрафовал студента за реакции-эмодзи в чате мессенджера Telegram, содержащие символику и атрибутику нацистской Германии, указано в официальных... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:53:00+03:00
2025-01-30T05:53:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал студента за реакции-эмодзи в чате мессенджера Telegram, содержащие символику и атрибутику нацистской Германии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Проведена проверка… по факту публичного размещения в чате, расположенном в мессенджере Telegram реакций-эмодзи, содержащих символику и атрибутику нацистской Германии", - сказано в документах. Молодой человек в суде вину не признал, указав, что ему известен чат в Telegram, в котором он состоял, но вместе с тем, он не помнит, чтобы размещал какую-либо реакцию-эмодзи, поскольку в инкриминируемый ему период времени его аккаунт был взломан. Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики) он составляет от одной до двух тысяч рублей. Максимальное наказание - до пятнадцати суток административного ареста.
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Россия, Telegram, Москва, Происшествия
Суд в Москве оштрафовал студента за нацистские эмодзи в Telegram

Студента оштрафовали за реакции-эмодзи, содержащие нацистскую символику

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал студента за реакции-эмодзи в чате мессенджера Telegram, содержащие символику и атрибутику нацистской Германии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Проведена проверка… по факту публичного размещения в чате, расположенном в мессенджере Telegram реакций-эмодзи, содержащих символику и атрибутику нацистской Германии", - сказано в документах.
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Молодой человек в суде вину не признал, указав, что ему известен чат в Telegram, в котором он состоял, но вместе с тем, он не помнит, чтобы размещал какую-либо реакцию-эмодзи, поскольку в инкриминируемый ему период времени его аккаунт был взломан.
Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики) он составляет от одной до двух тысяч рублей. Максимальное наказание - до пятнадцати суток административного ареста.
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