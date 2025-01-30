https://ria.ru/20250130/shtraf-1996241202.html
Суд в Москве оштрафовал студента за нацистские эмодзи в Telegram
Суд в Москве оштрафовал студента за нацистские эмодзи в Telegram - РИА Новости, 30.01.2025
Суд в Москве оштрафовал студента за нацистские эмодзи в Telegram
Столичный суд оштрафовал студента за реакции-эмодзи в чате мессенджера Telegram, содержащие символику и атрибутику нацистской Германии, указано в официальных... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:53:00+03:00
2025-01-30T05:53:00+03:00
2025-01-30T05:53:00+03:00
россия
telegram
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал студента за реакции-эмодзи в чате мессенджера Telegram, содержащие символику и атрибутику нацистской Германии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Проведена проверка… по факту публичного размещения в чате, расположенном в мессенджере Telegram реакций-эмодзи, содержащих символику и атрибутику нацистской Германии", - сказано в документах. Молодой человек в суде вину не признал, указав, что ему известен чат в Telegram, в котором он состоял, но вместе с тем, он не помнит, чтобы размещал какую-либо реакцию-эмодзи, поскольку в инкриминируемый ему период времени его аккаунт был взломан. Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики) он составляет от одной до двух тысяч рублей. Максимальное наказание - до пятнадцати суток административного ареста.
https://ria.ru/20180919/1528869061.html
https://ria.ru/20250110/moskva-1993041948.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, telegram, москва, происшествия
Россия, Telegram, Москва, Происшествия
Суд в Москве оштрафовал студента за нацистские эмодзи в Telegram
Студента оштрафовали за реакции-эмодзи, содержащие нацистскую символику