Рейтинг@Mail.ru
Совбез России обвинил Шольца в осквернении памяти советских людей - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 30.01.2025 (обновлено: 16:05 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/sholts-1996391455.html
Совбез России обвинил Шольца в осквернении памяти советских людей
Совбез России обвинил Шольца в осквернении памяти советских людей - РИА Новости, 30.01.2025
Совбез России обвинил Шольца в осквернении памяти советских людей
Канцлер Германии Олаф Шольц, замалчивая цену, которую заплатил СССР за освобождение мира от пособников Гитлера, оскверняет память советских людей, искажает... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:55:00+03:00
2025-01-30T16:05:00+03:00
в мире
россия
германия
ссср
олаф шольц
александр венедиктов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, замалчивая цену, которую заплатил СССР за освобождение мира от пособников Гитлера, оскверняет память советских людей, искажает правду, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Обратили внимание на поражающее лицемерием заявление пока еще действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Немецкий политик публично высказался насчет того, что США освободили Германию от фашизма и помогли ей стать демократией", - сказал Венедиктов, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Сознательно замалчивая цену, которую заплатил Советский Союз за освобождение мира от пособников Гитлера, канцлер не только оскверняет память миллионов советских людей самых разных национальностей, павших в борьбе с фашизмом, но и грубо искажает правду. Незнание истории своей страны руководством Германии оскорбляет в том числе и немецкий народ, помнящий, кто на самом деле принес ему свободу и независимость", - сказал замсекретаря СБ РФ."Со своей стороны готовы направить господину Шольцу архивные данные и кинохронику военных лет. В них самым подробным образом зафиксированы все те факты, о которых на Западе в последнее время сознательно не вспоминают или делают вид, что забыли", - резюмировал Венедикитов.
https://ria.ru/20250130/kreml-1996318998.html
https://ria.ru/20250130/sholts-1996240940.html
россия
германия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_75e5e84e2da7146d761943029a1fa384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, ссср, олаф шольц, александр венедиктов
В мире, Россия, Германия, СССР, Олаф Шольц, Александр Венедиктов
Совбез России обвинил Шольца в осквернении памяти советских людей

Венедиктов: Шольц оскверняет память советских людей и искажает правду

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, замалчивая цену, которую заплатил СССР за освобождение мира от пособников Гитлера, оскверняет память советских людей, искажает правду, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Обратили внимание на поражающее лицемерием заявление пока еще действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Немецкий политик публично высказался насчет того, что США освободили Германию от фашизма и помогли ей стать демократией", - сказал Венедиктов, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Кремле прокомментировали слова Шольца об освобождении ФРГ от нацизма
12:15
"Сознательно замалчивая цену, которую заплатил Советский Союз за освобождение мира от пособников Гитлера, канцлер не только оскверняет память миллионов советских людей самых разных национальностей, павших в борьбе с фашизмом, но и грубо искажает правду. Незнание истории своей страны руководством Германии оскорбляет в том числе и немецкий народ, помнящий, кто на самом деле принес ему свободу и независимость", - сказал замсекретаря СБ РФ.
"Со своей стороны готовы направить господину Шольцу архивные данные и кинохронику военных лет. В них самым подробным образом зафиксированы все те факты, о которых на Западе в последнее время сознательно не вспоминают или делают вид, что забыли", - резюмировал Венедикитов.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Это русские". Шольца поставили на место за слова о спасении Германии
05:55
 
В миреРоссияГерманияСССРОлаф ШольцАлександр Венедиктов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала