https://ria.ru/20250130/sholts-1996391455.html
Совбез России обвинил Шольца в осквернении памяти советских людей
Совбез России обвинил Шольца в осквернении памяти советских людей - РИА Новости, 30.01.2025
Совбез России обвинил Шольца в осквернении памяти советских людей
Канцлер Германии Олаф Шольц, замалчивая цену, которую заплатил СССР за освобождение мира от пособников Гитлера, оскверняет память советских людей, искажает... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:55:00+03:00
2025-01-30T15:55:00+03:00
2025-01-30T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, замалчивая цену, которую заплатил СССР за освобождение мира от пособников Гитлера, оскверняет память советских людей, искажает правду, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Обратили внимание на поражающее лицемерием заявление пока еще действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Немецкий политик публично высказался насчет того, что США освободили Германию от фашизма и помогли ей стать демократией", - сказал Венедиктов, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Сознательно замалчивая цену, которую заплатил Советский Союз за освобождение мира от пособников Гитлера, канцлер не только оскверняет память миллионов советских людей самых разных национальностей, павших в борьбе с фашизмом, но и грубо искажает правду. Незнание истории своей страны руководством Германии оскорбляет в том числе и немецкий народ, помнящий, кто на самом деле принес ему свободу и независимость", - сказал замсекретаря СБ РФ."Со своей стороны готовы направить господину Шольцу архивные данные и кинохронику военных лет. В них самым подробным образом зафиксированы все те факты, о которых на Западе в последнее время сознательно не вспоминают или делают вид, что забыли", - резюмировал Венедикитов.
https://ria.ru/20250130/kreml-1996318998.html
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в мире, россия, германия, ссср, олаф шольц, александр венедиктов
В мире, Россия, Германия, СССР, Олаф Шольц, Александр Венедиктов
Совбез России обвинил Шольца в осквернении памяти советских людей
Венедиктов: Шольц оскверняет память советских людей и искажает правду
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, замалчивая цену, которую заплатил СССР за освобождение мира от пособников Гитлера, оскверняет память советских людей, искажает правду, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Обратили внимание на поражающее лицемерием заявление пока еще действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца
. Немецкий политик публично высказался насчет того, что США
освободили Германию от фашизма и помогли ей стать демократией", - сказал Венедиктов
, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ
.
"Сознательно замалчивая цену, которую заплатил Советский Союз за освобождение мира от пособников Гитлера, канцлер не только оскверняет память миллионов советских людей самых разных национальностей, павших в борьбе с фашизмом, но и грубо искажает правду. Незнание истории своей страны руководством Германии оскорбляет в том числе и немецкий народ, помнящий, кто на самом деле принес ему свободу и независимость", - сказал замсекретаря СБ РФ.
"Со своей стороны готовы направить господину Шольцу архивные данные и кинохронику военных лет. В них самым подробным образом зафиксированы все те факты, о которых на Западе в последнее время сознательно не вспоминают или делают вид, что забыли", - резюмировал Венедикитов.