https://ria.ru/20250130/sholts-1996331426.html

Шольц прокомментировал принятие бундестагом плана по миграции

Шольц прокомментировал принятие бундестагом плана по миграции - РИА Новости, 30.01.2025

Шольц прокомментировал принятие бундестагом плана по миграции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие в среду в бундестаге плана оппозиционного блока Христианско-демократического и... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:39:00+03:00

2025-01-30T12:39:00+03:00

2025-01-30T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие в среду в бундестаге плана оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики, за которую голосовали в том числе депутаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В среду за внесенные ХДС/ХСС в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Среди проголосовавших за инициативу были представители фракции АдГ, с которой у блока разногласия с момента создания партии, а также парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Принятое парламентом предложение включает в себя постоянный пограничный контроль на всех границах ФРГ, депортацию нелегалов, запрет на въезд мигрантам без действительных документов, даже если они по законам Германии располагают статусом защиты. "Впервые в немецком бундестаге принятие предложения большинством голосов обеспечила в том числе АдГ. Это плохой знак для парламента, а также для нашей страны", - написал Шольц на своей странице в социальной сети X. Канцлер сообщил, что ему понадобится время, чтобы "осмыслить" произошедшее. Этот день некоторые наверняка назовут историческим, добавил он. Bild 22 января сообщила о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого. Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель 23 января опубликовала открытое письмо к кандидату в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридриху Мерцу с предложением совместно голосовать в бундестаге по вопросам ужесточения миграционной политики и закрытия границ страны. Мерц 24 января подчеркнул, что его фракция внесет свои предложения "вне зависимости от того, кто с ними согласен", добавив при этом, что блок сделает это по собственной инициативе и "не согласен ни с одним предложением АдГ". Он добавил, что его фракция не будет входить с "Альтернативой для Германии" в одно правительство и не собирается вести с ней переговоры по любым предложениям в бундестаге. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее 24 января Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения в Ашаффенбурге. После этого высказывания главы АдГ Шольц выразил обеспокоенность возможностью сотрудничества между двумя партиями.

https://ria.ru/20250130/sholts-1996240940.html

https://ria.ru/20250128/germanija-1995939691.html

https://ria.ru/20250129/rejting-1996119886.html

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в мире, германия, бавария, афганистан, олаф шольц, алиса вайдель, сара вагенкнехт, хдс/хсс, bild